Офис омбудсмена совершил 1,5 тысячи мониторинговых визитов в места несвободы: какие нарушения обнаружили

Офис омбудсмена за три года совершил более 1,5 тысячи визитов в места несвободы в Украине, которые выявили случаи избиения и пыток заключенных граждан нашего государства. По результатам этих действий открылось около трех десятков уголовных производств, рассказал во время пресс-конференции омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.

Мы проводим постоянный мониторинг всех мест несвободы в Украине. За три года мы совершили более 1,5 тысячи мониторинговых визитов, за предыдущий год 543. Мы нашли, к сожалению, случаи физического истязания, избиения граждан Украины, которые находятся в местах несвободы. По нашим результатам открылось около трех десятков уголовных производств - сообщил Лубинец.

Правозащитник обратил внимание, что в Киевском СИЗО зафиксировано много нарушений. В частности, его сотрудники получали боевые выплаты, хотя никогда не были на линии боевых действий.

По Киевскому СИЗО у нас очень много вопросов. Мы полтора года отправляли обращения в государственную аудиторскую службу. Наконец они проверили деятельность Киевского СИЗО, установили злоупотребления примерно на 10 миллионов гривен. В том числе было установлено начисление боевых выплат сотрудникам, которые по нашим данным не находились на линии соприкосновения с российским врагом - рассказал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что самым большим нарушением в Киевском СИЗО является нарушение условий содержания заключенных. Правительство отказывается выделить средства, чтобы исправить ситуацию.

Мы нашли информацию, что одно из самых больших нарушений – это недостойные условия содержания. Когда мы постоянно, каждый год, направляем рекомендации Минюсту, правительству об увеличении финансирования для содержания граждан Украины в Киевском СИЗО, то всегда у нас ответ – нет средств - сообщил Лубинец.

При этом он добавил, что госбюджет Украины тратит средства на выплаты компенсаций заключенным на основании решений Европейского суда по правам человека.

На основании 77-ми решений Европейского суда по вопросам защиты прав человека Украина должна выплатить более одного миллиона евро заключенным в Киевском СИЗО из-за нарушения прав содержания. И эти люди продолжают обращаться в ЕСПЧ, он будет выносить решения в пользу граждан Украины и государственный бюджет Украины будет все больше и больше выплачивать средства - пояснил омбудсмен.

Дополнение

Лубинец сообщил, что по состоянию на сегодня происходит расследование по казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. За последний год это количество кардинально возросло.