Офис омбудсмена совершил 1,5 тысячи мониторинговых визитов в места несвободы: какие нарушения обнаружили

$41.820.04
49.410.42
ukenru
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
13:11 • 2333 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
12:33 • 8275 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Эксклюзив
11:29 • 18848 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
09:18 • 26208 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
08:30 • 40534 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
08:15 • 68201 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
2 июля, 07:10 • 39757 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
2 июля, 06:39 • 45787 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 86422 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
2 июля, 05:19 • 55243 просмотра
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
7.4м/с
34%
749мм
Популярные новости
Харьков ночью подвергся удару рф дроном: показали последствия2 июля, 05:59 • 16763 просмотра
Правоохранители Киева задержали мужчину, который ударил певицу Тоню Матвиенко2 июля, 07:17 • 13149 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 47171 просмотра
Келлог отбросил заявления об "обещании" лукашенко относительно ударов по рф10:07 • 7720 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок13:18 • 3620 просмотра
публикации
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема13:43 • 641 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок13:18 • 4029 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 86422 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 108484 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию1 июля, 15:10 • 118519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Алексей Чернышов
Вирастюк Василий Ярославович
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Белый дом
Индия
Реклама
УНН Lite
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон12:56 • 2593 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 47515 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 39082 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 102132 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 121723 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Ми-24
Время (журнал)

Офис омбудсмена совершил 1,5 тысячи мониторинговых визитов в места несвободы: какие нарушения обнаружили

Киев • УНН

 • 311 просмотра

Офис омбудсмена за три года совершил более 1,5 тысячи визитов в места несвободы, выявив случаи избиения и пыток заключенных, что привело к открытию около трех десятков уголовных производств. В Киевском СИЗО зафиксированы злоупотребления на 10 миллионов гривен, включая боевые выплаты сотрудникам, которые не были на фронте, и ненадлежащие условия содержания.

Офис омбудсмена совершил 1,5 тысячи мониторинговых визитов в места несвободы: какие нарушения обнаружили

Офис омбудсмена за три года совершил более 1,5 тысячи визитов в места несвободы в Украине, которые выявили случаи избиения и пыток заключенных граждан нашего государства. По результатам этих действий открылось около трех десятков уголовных производств, рассказал во время пресс-конференции омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.

Мы проводим постоянный мониторинг всех мест несвободы в Украине. За три года мы совершили более 1,5 тысячи мониторинговых визитов, за предыдущий год 543. Мы нашли, к сожалению, случаи физического истязания, избиения граждан Украины, которые находятся в местах несвободы. По нашим результатам открылось около трех десятков уголовных производств 

- сообщил Лубинец.

Правозащитник обратил внимание, что в Киевском СИЗО зафиксировано много нарушений. В частности, его сотрудники получали боевые выплаты, хотя никогда не были на линии боевых действий.

По Киевскому СИЗО у нас очень много вопросов. Мы полтора года отправляли обращения в государственную аудиторскую службу. Наконец они проверили деятельность Киевского СИЗО, установили злоупотребления примерно на 10 миллионов гривен. В том числе было установлено начисление боевых выплат сотрудникам, которые по нашим данным не находились на линии соприкосновения с российским врагом 

- рассказал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что самым большим нарушением в Киевском СИЗО является нарушение условий содержания заключенных. Правительство отказывается выделить средства, чтобы исправить ситуацию.

Мы нашли информацию, что одно из самых больших нарушений – это недостойные условия содержания. Когда мы постоянно, каждый год, направляем рекомендации Минюсту, правительству об увеличении финансирования для содержания граждан Украины в Киевском СИЗО, то всегда у нас ответ – нет средств 

- сообщил Лубинец.

При этом он добавил, что госбюджет Украины тратит средства на выплаты компенсаций заключенным на основании решений Европейского суда по правам человека.

На основании 77-ми решений Европейского суда по вопросам защиты прав человека Украина должна выплатить более одного миллиона евро заключенным в Киевском СИЗО из-за нарушения прав содержания. И эти люди продолжают обращаться в ЕСПЧ, он будет выносить решения в пользу граждан Украины и государственный бюджет Украины будет все больше и больше выплачивать средства 

- пояснил омбудсмен.

Дополнение

Лубинец сообщил, что по состоянию на сегодня происходит расследование по казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. За последний год это количество кардинально возросло.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9