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Одещина дякує Залужному за два роки захисту і вітає нового Командувача ЗСУ Сирського - Кіпер

Київ • УНН

 • 43811 перегляди

Голова Одеської обласної військової адміністрації подякував Головнокомандувачу Збройних Сил України генералу Валерію Залужному за службу та привітав призначення новим Головнокомандувачем генерал-полковника Олександра Сирського.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер подякував генералу Валерію Залужному за службу на посаді головнокомандувача Збройних сил України, передає УНН.

Дякуємо Генералу Залужному за два роки захисту та боротьби за нас усіх! Рішення Президента України Володимира Зеленського щодо оновлення керівництва Збройних Сил України непросте і воно про системні зміни нашої армії, менеджменту ЗСУ 

- пише Кіпер.

Очільник ОВА додав, що відтепер українські військові будуть під керівництвом досвідченого українського командувача – генерал-полковника Олександра Сирського.

"Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію та досвід наступу – Харківської визвольної операції. Одещина вітає нового Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського!" - пише Кіпер.

Нагадаємо, президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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