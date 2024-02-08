Одесская область благодарит Залужного за два года защиты и приветствует нового Командующего ВСУ Сырского - Кипер

В россии горит грузовой поезд, он загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае, есть пострадавшие

В Пермском крае россии после взрыва на газопроводе загорелся и взорвался грузовой поезд, перевозивший цистерны с газом, в результате чего был поврежден дом и пострадал один человек.