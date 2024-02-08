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Одесская область благодарит Залужного за два года защиты и приветствует нового Командующего ВСУ Сырского - Кипер

Одесская область благодарит Залужного за два года защиты и приветствует нового Командующего ВСУ Сырского - Кипер

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 19:40  •  13973 просмотра

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Председатель Одесской областной военной администрации поблагодарил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного за службу и поздравил назначение новым Главнокомандующим генерал-полковника Александра Сырского.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер поблагодарил генерала Валерия Залужного за службу на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Спасибо Генералу Залужному за два года защиты и борьбы за нас всех! Решение Президента Украины Владимира Зеленского по обновлению руководства Вооруженных Сил Украины непростое и оно о системных изменениях нашей армии, менеджмента ВСУ 

- пишет Кипер.

Глава ОВА добавил, что отныне украинские военные будут под руководством опытного украинского командующего - генерал-полковника Александра Сырского.

"Он имеет успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонительную операцию и опыт наступления - Харьковской освободительной операции. Одесская область приветствует нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского!" - пишет Кипер.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Одещина дякує Залужному за два роки захисту і вітає нового Командувача ЗСУ Сирського - Кіпер
Odesa region thanks Zaluzhnyi for two years of protection and welcomes new Commander of the Armed Forces of Ukraine Syryskyi - Kiper
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Одесская область благодарит Залужного за два года защиты и приветствует нового Командующего ВСУ Сырского - Кипер

Председатель Одесской областной военной администрации поблагодарил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного за службу и поздравил назначение новым Главнокомандующим генерал-полковника Александра Сырского.

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