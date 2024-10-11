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Обстріл тимчасових сил ООН у Лівані: в МЗС України засудили атаку Ізраїлю

Київ • УНН

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МЗС України засудило обстріл ізраїльськими військами позицій тимчасових сил ООН у Лівані як порушення міжнародного права. Україна закликала всі сторони конфлікту гарантувати безпеку установ ООН та їхніх представників.

Обстріл тимчасових сил ООН у Лівані: в МЗС України засудили атаку Ізраїлю

В МЗС України заявили, що обстріл військами Ізраїлю позицій тимчасових сил ООН в Лівані серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. В українському дипломатичному відомстві закликали усі сторони конфлікту гарантувати повну безпеку установ ООН та їхніх представників. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС. 

Україна стурбована обстрілом 10 жовтня ізраїльськими військами позицій тимчасових сил ООН на півдні Лівану (UNIFIL), внаслідок якого постраждали представники міжнародної місії. Цей інцидент є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та резолюції Ради Безпеки ООН №1701 від 2006 року

- йдеться у заяві МЗС.

Також у відомстві закликали усі сторони конфлікту гарантувати повну безпеку і поважати імунітет установ ООН та їхніх представників.

Нагадаємо 

Солдати ЦАХАЛу завдавали ударів по штабу ООН у Накура та прилеглим позиціям. Армія оборони Ізраїлю також "обстріляла позицію ООН (UNP) 1-31 у Рас-Накурі, вразивши вхід до бункера, де сховалися миротворці, і пошкодивши транспортні засоби та систему зв’язку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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