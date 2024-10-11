Обстрел временных сил ООН в Ливане: в МИД Украины осудили атаку Израиля
Киев • УНН
МИД Украины осудил обстрел израильскими войсками позиций временных сил ООН в Ливане как нарушение международного права. Украина призвала все стороны конфликта гарантировать безопасность учреждений ООН и их представителей.
В МИД Украины заявили, что обстрел войсками Израиля позиций временных сил ООН в Ливане серьезным нарушением международного гуманитарного права. В украинском дипломатическом ведомстве призвали все стороны конфликта гарантировать полную безопасность учреждений ООН и их представителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.
Украина обеспокоена обстрелом 10 октября израильскими войсками позиций временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), в результате которого пострадали представители международной миссии. Этот инцидент является серьезным нарушением международного гуманитарного права и резолюции Совета Безопасности ООН №1701 от 2006 года
Также в ведомстве призвали все стороны конфликта гарантировать полную безопасность и уважать иммунитет учреждений ООН и их представителей.
Напомним
Солдаты ЦАХАЛа наносили удары по штабу ООН в Накуре и прилегающим позициям. Армия обороны Израиля также "обстреляла позицию ООН (UNP) 1-31 в Рас-Накуре, поразив вход в бункер, где укрылись миротворцы, и повредив транспортные средства и систему связи.