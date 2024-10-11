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Обстрел временных сил ООН в Ливане: в МИД Украины осудили атаку Израиля

Обстрел временных сил ООН в Ливане: в МИД Украины осудили атаку Израиля

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 13:48  •  1517 просмотра

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МИД Украины осудил обстрел израильскими войсками позиций временных сил ООН в Ливане как нарушение международного права. Украина призвала все стороны конфликта гарантировать безопасность учреждений ООН и их представителей.

В МИД Украины заявили, что обстрел войсками Израиля позиций временных сил ООН в Ливане серьезным нарушением международного гуманитарного права. В украинском дипломатическом ведомстве призвали все стороны конфликта гарантировать полную безопасность учреждений ООН и их представителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД. 

Украина обеспокоена обстрелом 10 октября израильскими войсками позиций временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), в результате которого пострадали представители международной миссии. Этот инцидент является серьезным нарушением международного гуманитарного права и резолюции Совета Безопасности ООН №1701 от 2006 года

- говорится в заявлении МИД.

Также в ведомстве призвали все стороны конфликта гарантировать полную безопасность и уважать иммунитет учреждений ООН и их представителей.

Напомним 

Солдаты ЦАХАЛа наносили удары по штабу ООН в Накуре и прилегающим позициям. Армия обороны Израиля также "обстреляла позицию ООН (UNP) 1-31 в Рас-Накуре, поразив вход в бункер, где укрылись миротворцы, и повредив транспортные средства и систему связи. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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