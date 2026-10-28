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Нові правила управління Фондом гарантування - Рада підтримала проект закону

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Законопроєкт №15269 посилює корпоративне управління та аудит Фонду гарантування вкладів. Адміністративну раду збільшать до семи членів.

Нові правила управління Фондом гарантування - Рада підтримала проект закону

Верховна Рада України ухвалила законопроект №15269, що передбачає нові правила управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. За даний проект закону проголосували 235 народних депутатів, повідомляє УНН.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, метою проєкту змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" є підвищення рівня корпоративного управління у Фонді шляхом удосконалення складу та діяльності органів управління Фонду, уточнення вимог до їх членів, посилення ролі внутрішнього аудиту, удосконалення звітності й процедур добору керівництва Фонду.

Пропонується уточнити, що Фонд подає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Національному банку України річний звіт про діяльність Фонду за звітний рік, річну фінансову звітність, звіт про управління та аудиторський звіт. Також уточнюються положення статті 7 щодо складання річного звіту, підтвердження фінансової звітності аудиторською фірмою та оприлюднення фінансової звітності, звіту про управління і аудиторського звіту на офіційному вебсайті Фонду

- йдеться в пояснювальній записці.

Також передбачається збільшення складу адміністративної ради Фонду до семи членів: по дві особи від Кабінету Міністрів України, Національного банку України та профільного комітету Верховної Ради України, а також директор-розпорядник Фонду за посадою. Водночас уточнюються положення щодо делегування представників відповідними органами, строку їх повноважень, порядку продовження повноважень та заміщення у разі дострокового припинення повноважень.

Нагадаємо

Верховна Рада 28 жовтня підтримала Державний бюджет України на 2027 рік 239 голосами. Серед пріоритетів - оборона, соціальні виплати та підвищення зарплат військовим.

Євген Устименко

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