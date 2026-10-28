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Новые правила управления Фондом гарантирования — Рада поддержала законопроект

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Законопроект №15269 усиливает корпоративное управление и аудит Фонда гарантирования вкладов. Административный совет увеличат до семи членов.

Новые правила управления Фондом гарантирования — Рада поддержала законопроект

Верховная Рада Украины приняла законопроект №15269, предусматривающий новые правила управления Фондом гарантирования вкладов физических лиц. За данный законопроект проголосовали 235 народных депутатов, сообщает УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, целью проекта изменений в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" является повышение уровня корпоративного управления в Фонде путем совершенствования состава и деятельности органов управления Фонда, уточнения требований к их членам, усиления роли внутреннего аудита, совершенствования отчетности и процедур отбора руководства Фонда.

Предлагается уточнить, что Фонд представляет Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины годовой отчет о деятельности Фонда за отчетный год, годовую финансовую отчетность, отчет об управлении и аудиторский отчет. Также уточняются положения статьи 7 относительно составления годового отчета, подтверждения финансовой отчетности аудиторской фирмой и обнародования финансовой отчетности, отчета об управлении и аудиторского отчета на официальном веб-сайте Фонда

- говорится в пояснительной записке.

Также предусматривается увеличение состава административного совета Фонда до семи членов: по два человека от Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины и профильного комитета Верховной Рады Украины, а также директор-распорядитель Фонда по должности. Вместе с тем уточняются положения относительно делегирования представителей соответствующими органами, срока их полномочий, порядка продления полномочий и замещения в случае досрочного прекращения полномочий.

Напомним

Верховная Рада 28 октября поддержала Государственный бюджет Украины на 2027 год 239 голосами. Среди приоритетов — оборона, социальные выплаты и повышение зарплат военнослужащим.

Евгений Устименко

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Украина