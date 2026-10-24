Нові переговори США, України і рф можливі в Абу-Дабі або Швейцарії - Reuters

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Наступний раунд переговорів між делегаціями Сполучених Штатів, України та росії може відбутися через пару тижнів в Абу-Дабі або Швейцарії. Про це з посиланням на американського чиновника 23 жовтня повідомило Reuters, пише УНН.

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Чиновник сказав, що "мета полягає в тому, щоб зрештою дійти до зустрічі на рівні лідерів, але до цього ще багато роботи".

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23 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість провести тристоронню зустріч України, США та росії на рівні переговорних команд у першій половині листопада. Президент зазначив, що "ми готові зустрітися в будь-який день, навіть завтра. Але все залежить від росіян".

Переговори рф, США та України планують в Абу-Дабі у першій половині листопада - кремль