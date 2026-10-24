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Нові переговори США, України і рф можливі в Абу-Дабі або Швейцарії - Reuters

Київ • УНН

 • 3226 перегляди

Наступні тристоронні переговори можуть відбутися через кілька тижнів в Абу-Дабі або Швейцарії. Мета — підготувати зустріч лідерів.

Нові переговори США, України і рф можливі в Абу-Дабі або Швейцарії - Reuters
фото ілюстративне

Наступний раунд переговорів між делегаціями Сполучених Штатів, України та росії може відбутися через пару тижнів в Абу-Дабі або Швейцарії. Про це з посиланням на американського чиновника 23 жовтня повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

Чиновник сказав, що "мета полягає в тому, щоб зрештою дійти до зустрічі на рівні лідерів, але до цього ще багато роботи".

Доповнення

23 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість провести тристоронню зустріч України, США та росії на рівні переговорних команд у першій половині листопада. Президент зазначив, що "ми готові зустрітися в будь-який день, навіть завтра. Але все залежить від росіян".

Переговори рф, США та України планують в Абу-Дабі у першій половині листопада - кремль23.10.26, 13:04 • 12637 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Reuters
Швейцарія
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна