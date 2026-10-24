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Новые переговоры США, Украины и рф возможны в Абу-Даби или Швейцарии - Reuters

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Следующие трехсторонние переговоры могут состояться через несколько недель в Абу-Даби или Швейцарии. Цель — подготовить встречу лидеров.

Новые переговоры США, Украины и рф возможны в Абу-Даби или Швейцарии - Reuters
фото иллюстративное

Следующий раунд переговоров между делегациями Соединённых Штатов, Украины и россии может состояться через пару недель в Абу-Даби или Швейцарии. Об этом со ссылкой на американского чиновника 23 октября сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Чиновник сказал, что "цель заключается в том, чтобы в конечном итоге прийти к встрече на уровне лидеров, но до этого ещё много работы".

Дополнение

23 октября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договорённости провести трёхстороннюю встречу Украины, США и россии на уровне переговорных команд в первой половине ноября. Президент отметил, что "мы готовы встретиться в любой день, даже завтра. Но всё зависит от россиян".

Переговоры рф, США и Украины планируют в Абу-Даби в первой половине ноября - кремль23.10.26, 13:04 • 12626 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Reuters
Швейцария
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина