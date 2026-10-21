Нова зустріч рф - США - Україна може відбутись в Абу-Дабі: помічник путіна окреслив теми та можливий склад делегації
Київ • УНН
Тристоронні переговори рф, США та України в Абу-Дабі планують провести на експертному рівні. Делегацію визначить путін.
На зустрічі рф — США — Україна обговорюватиметься питання безпеки росії та України після закінчення конфлікту. Про це розповів росЗМІ помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН.
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За словами ушакова, тристоронні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі планується проводити на експертному рівні.
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Раніше ушаков повідомив, що росія готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі – у 10-х числах листопада.