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Нова зустріч рф - США - Україна може відбутись в Абу-Дабі: помічник путіна окреслив теми та можливий склад делегації

Київ • УНН

 • 1812 перегляди

Тристоронні переговори рф, США та України в Абу-Дабі планують провести на експертному рівні. Делегацію визначить путін.

Нова зустріч рф - США - Україна може відбутись в Абу-Дабі: помічник путіна окреслив теми та можливий склад делегації
Фото ілюстративне

На зустрічі рф — США — Україна обговорюватиметься питання безпеки росії та України після закінчення конфлікту. Про це розповів росЗМІ помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН.

Деталі

За словами ушакова, тристоронні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі планується проводити на експертному рівні.

Склад делегації на зустріч рф - США - Україна визначить путін, але до неї можуть увійти військові та Мединський 

- додав ушаков.

У кремлі заявили, що "справа йде" до завершення війни в Україні21.10.26, 18:29 • 12763 перегляди

Нагадаємо

Раніше ушаков повідомив, що росія готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі – у 10-х числах листопада. 

Антоніна Туманова

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