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Новая встреча рф - США - Украины может состояться в Абу-Даби: помощник путина очертил темы и возможный состав делегации

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Трёхсторонние переговоры рф, США и Украины в Абу-Даби планируют провести на экспертном уровне. Делегацию определит путин.

Новая встреча рф - США - Украины может состояться в Абу-Даби: помощник путина очертил темы и возможный состав делегации
Фото иллюстративное

На встрече рф — США — Украина будет обсуждаться вопрос безопасности России и Украины после окончания конфликта. Об этом российским СМИ рассказал помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН.

Детали

По словам ушакова, трехсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби планируется проводить на экспертном уровне.

Состав делегации на встречу рф - США - Украина определит путин, но в нее могут войти военные и Мединский 

- добавил ушаков.

В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине21.10.26, 18:29 • 11293 просмотра

Напомним

Ранее ушаков сообщил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате – в 10-х числах ноября. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина