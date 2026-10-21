Новая встреча рф - США - Украины может состояться в Абу-Даби: помощник путина очертил темы и возможный состав делегации
Киев • УНН
Трёхсторонние переговоры рф, США и Украины в Абу-Даби планируют провести на экспертном уровне. Делегацию определит путин.
На встрече рф — США — Украина будет обсуждаться вопрос безопасности России и Украины после окончания конфликта. Об этом российским СМИ рассказал помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН.
Детали
По словам ушакова, трехсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби планируется проводить на экспертном уровне.
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Напомним
Ранее ушаков сообщил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате – в 10-х числах ноября.