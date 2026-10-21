Новая встреча рф - США - Украины может состояться в Абу-Даби: помощник путина очертил темы и возможный состав делегации

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На встрече рф — США — Украина будет обсуждаться вопрос безопасности России и Украины после окончания конфликта. Об этом российским СМИ рассказал помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН.

Детали

По словам ушакова, трехсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби планируется проводить на экспертном уровне.

Состав делегации на встречу рф - США - Украина определит путин, но в нее могут войти военные и Мединский - добавил ушаков.

В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине

Напомним

Ранее ушаков сообщил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате – в 10-х числах ноября.