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Нова модель ChatGPT буде безкоштовною - Альтман

Нова модель ChatGPT буде безкоштовною - Альтман

Київ • УНН

 • 42722 перегляди

Сем Альтман повідомив про запуск безкоштовної версії ChatGPT o3-mini. Нова модель матиме покращені можливості мислення, а преміум-користувачі отримають необмежену кількість запитів.

Нова модель ChatGPT o3-mini стане безкоштовною для користувачів. Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Альтман, нова модель ChatGPT o3-mini буде безкоштовною. Також він повідомив, що у преміум-підписники отримають безлімітний доступ до кількості запитів.

Доповнення

Раніше Альтман анонсував анонсував нову модель штучного інтелекту, яка здатна думати перед відповіддю - o3 mini. Вона має стати значно розумніше за попередню модель o1 mini.

Нагадаємо

Сьогодні, 23 січня, у роботі ChatGPT стався збій.

Російське хакерське угруповання 22с та кібербієць PalachPro стверджували, що нібито атакували ChatGPT через його використання ЗСУ. За їхніми словами, сервіс допомагав українським військовим аналізувати супутникові знімки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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