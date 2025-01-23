Нова модель ChatGPT буде безкоштовною - Альтман
Київ • УНН
Сем Альтман повідомив про запуск безкоштовної версії ChatGPT o3-mini. Нова модель матиме покращені можливості мислення, а преміум-користувачі отримають необмежену кількість запитів.
Нова модель ChatGPT o3-mini стане безкоштовною для користувачів. Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман в соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Альтман, нова модель ChatGPT o3-mini буде безкоштовною. Також він повідомив, що у преміум-підписники отримають безлімітний доступ до кількості запитів.
Доповнення
Раніше Альтман анонсував анонсував нову модель штучного інтелекту, яка здатна думати перед відповіддю - o3 mini. Вона має стати значно розумніше за попередню модель o1 mini.
Нагадаємо
Сьогодні, 23 січня, у роботі ChatGPT стався збій.
Російське хакерське угруповання 22с та кібербієць PalachPro стверджували, що нібито атакували ChatGPT через його використання ЗСУ. За їхніми словами, сервіс допомагав українським військовим аналізувати супутникові знімки.