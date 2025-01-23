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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая модель ChatGPT будет бесплатной - Альтман

Новая модель ChatGPT будет бесплатной - Альтман

Киев  •  УНН

 • 10621 просмотра

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Сэм Альтман сообщил о запуске бесплатной версии ChatGPT o3-mini. Новая модель будет иметь улучшенные возможности мышления, а премиум-пользователи получат неограниченное количество запросов.

Новая модель ChatGPT o3-mini станет бесплатной для пользователей. Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Как сообщил Альтман, новая модель ChatGPT o3-mini будет бесплатной. Также он сообщил, что в премиум-подписчики получат безлимитный доступ к количеству запросов.

Дополнение

Ранее Альтман анонсировал анонсировал новую модель искусственного интеллекта, которая способна думать перед ответом - o3 mini. Она должна стать значительно умнее предыдущей модели o1 mini.

Напомним

Сегодня, 23 января, в работе ChatGPT произошел сбой.

Российская хакерская группировка 22с и кибербоец PalachPro утверждали, что якобы атаковали ChatGPT из-за его использования ВСУ. По их словам, сервис помогал украинским военным анализировать спутниковые снимки.

Павел Башинский

Павел Башинский

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