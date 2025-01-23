Новая модель ChatGPT будет бесплатной - Альтман
Киев • УНН
Сэм Альтман сообщил о запуске бесплатной версии ChatGPT o3-mini. Новая модель будет иметь улучшенные возможности мышления, а премиум-пользователи получат неограниченное количество запросов.
Новая модель ChatGPT o3-mini станет бесплатной для пользователей. Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Как сообщил Альтман, новая модель ChatGPT o3-mini будет бесплатной. Также он сообщил, что в премиум-подписчики получат безлимитный доступ к количеству запросов.
Дополнение
Ранее Альтман анонсировал анонсировал новую модель искусственного интеллекта, которая способна думать перед ответом - o3 mini. Она должна стать значительно умнее предыдущей модели o1 mini.
Напомним
Сегодня, 23 января, в работе ChatGPT произошел сбой.
Российская хакерская группировка 22с и кибербоец PalachPro утверждали, что якобы атаковали ChatGPT из-за его использования ВСУ. По их словам, сервис помогал украинским военным анализировать спутниковые снимки.