У роботі ChatGPT масштабний збій: проблеми із сервісом фіксують у всьому світі

У роботі ChatGPT стався збій, повідомляють користувачі. Дані сервісу DownDetector підтверджують проблеми, передає УНН.

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Користувачі у всьому світі масово почали повідомляти про збої в роботі ChatGPT 23 січня

Під час введення запиту в чат-боті видає помилку. Крім того, недоступна історія запитів.

Поки немає інформації про причину збою в роботі чат-бота.

Нагадаємо

У грудні минулого року користувачі ChatGPT та інших сервісів OpenAI повідомляли про проблеми з доступом та помилки в роботі. Компанія підтвердила наявність збоїв, які пов'язані з вищим провайдером.