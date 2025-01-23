У роботі ChatGPT масштабний збій: проблеми із сервісом фіксують у всьому світі
Київ • УНН
Користувачі ChatGPT повідомляють про масштабний збій у роботі сервісу 23 січня. Чат-бот видає помилки при введенні запитів, а історія запитів стала недоступною.
У роботі ChatGPT стався збій, повідомляють користувачі. Дані сервісу DownDetector підтверджують проблеми, передає УНН.
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Користувачі у всьому світі масово почали повідомляти про збої в роботі ChatGPT 23 січня
Під час введення запиту в чат-боті видає помилку. Крім того, недоступна історія запитів.
Поки немає інформації про причину збою в роботі чат-бота.
Нагадаємо
У грудні минулого року користувачі ChatGPT та інших сервісів OpenAI повідомляли про проблеми з доступом та помилки в роботі. Компанія підтвердила наявність збоїв, які пов'язані з вищим провайдером.