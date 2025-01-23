В работе ChatGPT масштабный сбой: проблемы с сервисом фиксируют во всем мире
Киев • УНН
Пользователи ChatGPT сообщают о масштабном сбое в работе сервиса 23 января. Чат-бот выдает ошибки при вводе запросов, а история запросов стала недоступной.
В работе ChatGPT произошел сбой, сообщают пользователи. Данные сервиса DownDetector подтверждают проблемы, передает УНН.
Детали
Пользователи во всем мире массово начали сообщать о сбоях в работе ChatGPT 23 января
При вводе запроса в чат-боте выдает ошибку. Кроме того, недоступна история запросов.
Пока нет информации о причине сбоя в работе чат-бота.
Напомним
В декабре прошлого года пользователи ChatGPT и других сервисов OpenAI сообщали о проблемах с доступом и ошибках в работе. Компания подтвердила наличие сбоев, которые связаны с вышестоящим провайдером.