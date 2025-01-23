В работе ChatGPT масштабный сбой: проблемы с сервисом фиксируют во всем мире

В работе ChatGPT произошел сбой, сообщают пользователи. Данные сервиса DownDetector подтверждают проблемы, передает УНН.

Детали

Пользователи во всем мире массово начали сообщать о сбоях в работе ChatGPT 23 января

При вводе запроса в чат-боте выдает ошибку. Кроме того, недоступна история запросов.

Пока нет информации о причине сбоя в работе чат-бота.

Напомним

В декабре прошлого года пользователи ChatGPT и других сервисов OpenAI сообщали о проблемах с доступом и ошибках в работе. Компания подтвердила наличие сбоев, которые связаны с вышестоящим провайдером.