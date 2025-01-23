російські хакери заявили про причетність до глобального збою ChatGPT: до чого тут ЗСУ
Київ • УНН
російське хакерське угруповання 22с та кібербієць PalachPro стверджують, що нібито атакували ChatGPT через його використання ЗСУ. За їхніми словами, сервіс допомагав українським військовим аналізувати супутникові знімки.
російські хакери заявили, що причетні до "обвалу" ChatGPT, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.
"ChatGPT перестав працювати у всьому світі. Після атаки російських хакерів із угруповання 22с у колабі з кібербійцем із ніком PalachPro", - йдеться у повідомленні.
Як розповів Mash сам Palach, вони обвалили нейронку, тому що "ЗСУ використовували її для обробки супутникових фото. Сервіс допомагав їм шукати сліди російських військ".
У роботі ChatGPT масштабний збій: проблеми із сервісом фіксують у всьому світі23.01.25, 14:33 • 27585 переглядiв