російські хакери заявили про причетність до глобального збою ChatGPT: до чого тут ЗСУ

російські хакери заявили, що причетні до "обвалу" ChatGPT, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

"ChatGPT перестав працювати у всьому світі. Після атаки російських хакерів із угруповання 22с у колабі з кібербійцем із ніком PalachPro", - йдеться у повідомленні.

Як розповів Mash сам Palach, вони обвалили нейронку, тому що "ЗСУ використовували її для обробки супутникових фото. Сервіс допомагав їм шукати сліди російських військ".

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