российские хакеры заявили о причастности к глобальному сбою ChatGPT: при чем тут ВСУ
Киев • УНН
российская хакерская группировка 22с и кибербиец PalachPro утверждают, что якобы атаковали ChatGPT из-за его использования ВСУ. По их словам, сервис помогал украинским военным анализировать спутниковые снимки.
российские хакеры заявили, что причастны к «обвалу» ChatGPT, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
«ChatGPT перестал работать во всем мире. После атаки российских хакеров из группировки 22с в коллаби с кибербойцом с ником PalachPro», - говорится в сообщении.
Как рассказал Mash сам Palach, они обвалили нейронку, потому что «ВСУ использовали ее для обработки спутниковых фото. Сервис помогал им искать следы российских войск».
В работе ChatGPT масштабный сбой: проблемы с сервисом фиксируют во всем мире23.01.25, 14:33 • 11880 просмотров