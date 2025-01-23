российские хакеры заявили о причастности к глобальному сбою ChatGPT: при чем тут ВСУ

российские хакеры заявили, что причастны к «обвалу» ChatGPT, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

«ChatGPT перестал работать во всем мире. После атаки российских хакеров из группировки 22с в коллаби с кибербойцом с ником PalachPro», - говорится в сообщении.

Как рассказал Mash сам Palach, они обвалили нейронку, потому что «ВСУ использовали ее для обработки спутниковых фото. Сервис помогал им искать следы российских войск».

В работе ChatGPT масштабный сбой: проблемы с сервисом фиксируют во всем мире