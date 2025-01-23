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российские хакеры заявили о причастности к глобальному сбою ChatGPT: при чем тут ВСУ

Киев  •  УНН

 • 4860 просмотра

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российская хакерская группировка 22с и кибербиец PalachPro утверждают, что якобы атаковали ChatGPT из-за его использования ВСУ. По их словам, сервис помогал украинским военным анализировать спутниковые снимки.

российские хакеры заявили, что причастны к «обвалу» ChatGPT, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

«ChatGPT перестал работать во всем мире. После атаки российских хакеров из группировки 22с в коллаби с кибербойцом с ником PalachPro», - говорится в сообщении.

Как рассказал Mash сам Palach, они обвалили нейронку, потому что «ВСУ использовали ее для обработки спутниковых фото. Сервис помогал им искать следы российских войск».

В работе ChatGPT масштабный сбой: проблемы с сервисом фиксируют во всем мире23.01.25, 14:33 • 11880 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
chatgptЧатГПТ
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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