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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
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Nissan планує закрити заводи в Японії, Мексиці, Індії, Аргентині та Пд. Африці

Київ • УНН

 • 1466 перегляди

Nissan планує закрити два заводи в Японії та заводи в Мексиці, Індії, Аргентині та Південній Африці. Компанія зазнає збитків та планує реорганізацію.

Nissan планує закрити заводи в Японії, Мексиці, Індії, Аргентині та Пд. Африці

Японський автовиробник Nissan планує закрити два заводи в Японії, а також заводи в Мексиці, Індії, Аргентині та Південній Африці. У такий спосіб компанія, яка зазнає величезних збитків, планує провести найбільшу в історії реорганізацію своїх баз, щоб швидко покращити свої показники. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg, Yomiuri

Деталі

Компанія Nissan Motor Co., яка в даний час проходить реструктуризацію, розкрила всі деталі свого плану скорочення семи заводів по всьому світу до 2027 фінансового року.

У Японії головний офіс вживає заходів щодо закриття свого заводу в Йокосуку, префектура Канагава, та заводу дочірньої компанії Nissan Shatai в Сенані в Хірацуку, префектура Канагава, а також п'яти заводів у чотирьох країнах, включаючи Мексику

- йдеться у дописі Yomiuri.

Зазначається, що заводи у префектурі Канагава працювали з моменту заснування компанії Nissan в 1933 році.

Nissan страждає від млявих продажів по всьому світу, а надмірні виробничі потужності чинять тиск на його діяльність

- повідомляє видання.

Як пише Yomiuri, за кордоном компанія припинить виробництво автомобілів на заводах у Південній Африці, Індії та Аргентині, а також розглядає можливість закриття двох заводів у Мексиці.

Нагадаємо

Японський автовиробник Nissan оголосив про скорочення 11 000 робочих місць та закриття 7 заводів через слабкі продажі та зрив злиття з Honda. Звільнення сягнуть 20 000 за рік.

Honda і Nissan припинили переговори про злиття через зміну стратегії13.02.25, 13:02 • 37493 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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