Nissan планирует закрыть заводы в Японии, Мексике, Индии, Аргентине и ЮАР

Японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть два завода в Японии, а также заводы в Мексике, Индии, Аргентине и Южной Африке. Таким образом компания, терпящая огромные убытки, планирует провести крупнейшую в истории реорганизацию своих баз, чтобы быстро улучшить свои показатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg, Yomiuri.

Детали

Компания Nissan Motor Co., которая в настоящее время проходит реструктуризацию, раскрыла все детали своего плана сокращения семи заводов по всему миру к 2027 финансовому году.

В Японии главный офис принимает меры по закрытию своего завода в Йокосуке, префектура Канагава, и завода дочерней компании Nissan Shatai в Сенане в Хирацуке, префектура Канагава, а также пяти заводов в четырех странах, включая Мексику - говорится в сообщении Yomiuri.

Отмечается, что заводы в префектуре Канагава работали с момента основания компании Nissan в 1933 году.

Nissan страдает от вялых продаж по всему миру, а чрезмерные производственные мощности оказывают давление на его деятельность - сообщает издание.

Как пишет Yomiuri, за рубежом компания прекратит производство автомобилей на заводах в Южной Африке, Индии и Аргентине, а также рассматривает возможность закрытия двух заводов в Мексике.

Напомним

Японский автопроизводитель Nissan объявил о сокращении 11 000 рабочих мест и закрытии 7 заводов из-за слабых продаж и срыва слияния с Honda. Увольнения достигнут 20 000 за год.

Honda и Nissan прекратили переговоры о слиянии из-за изменения стратегии