Nissan планирует закрыть заводы в Японии, Мексике, Индии, Аргентине и ЮАР

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
16 мая, 15:59 • 94672 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 106653 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 64847 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 77295 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 73375 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 108385 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 79055 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 64566 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 161164 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 172174 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
94%
745мм
Популярные новости

Против блогерки Анны Алхим открыли уголовное дело: что известно

16 мая, 18:04 • 7294 просмотра

В Киевской области саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-101

16 мая, 18:30 • 7290 просмотра

План путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение - МИД

16 мая, 19:10 • 6040 просмотра

Ограниченно годные украинцы должны повторно пройти ВВК: полиция принудительно доставит в ТЦК тех, кто не явится

16 мая, 19:59 • 11229 просмотра

Израиль начал масштабную операцию в Газе

01:45 • 5848 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 94638 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 106623 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 296693 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 286862 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 348254 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Борис Писториус

Дональд Туск

Метте Фредериксен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Германия

Реклама
УНН Lite

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 24501 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 38030 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

16 мая, 14:52 • 44860 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 53460 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 104853 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Хранитель

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Nissan планирует закрыть заводы в Японии, Мексике, Индии, Аргентине и ЮАР

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Nissan планирует закрыть два завода в Японии и заводы в Мексике, Индии, Аргентине и Южной Африке. Компания несет убытки и планирует реорганизацию.

Nissan планирует закрыть заводы в Японии, Мексике, Индии, Аргентине и ЮАР

Японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть два завода в Японии, а также заводы в Мексике, Индии, Аргентине и Южной Африке. Таким образом компания, терпящая огромные убытки, планирует провести крупнейшую в истории реорганизацию своих баз, чтобы быстро улучшить свои показатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg, Yomiuri

Детали

Компания Nissan Motor Co., которая в настоящее время проходит реструктуризацию, раскрыла все детали своего плана сокращения семи заводов по всему миру к 2027 финансовому году.

В Японии главный офис принимает меры по закрытию своего завода в Йокосуке, префектура Канагава, и завода дочерней компании Nissan Shatai в Сенане в Хирацуке, префектура Канагава, а также пяти заводов в четырех странах, включая Мексику

- говорится в сообщении Yomiuri.

Отмечается, что заводы в префектуре Канагава работали с момента основания компании Nissan в 1933 году.

Nissan страдает от вялых продаж по всему миру, а чрезмерные производственные мощности оказывают давление на его деятельность

- сообщает издание.

Как пишет Yomiuri, за рубежом компания прекратит производство автомобилей на заводах в Южной Африке, Индии и Аргентине, а также рассматривает возможность закрытия двух заводов в Мексике.

Напомним

Японский автопроизводитель Nissan объявил о сокращении 11 000 рабочих мест и закрытии 7 заводов из-за слабых продаж и срыва слияния с Honda. Увольнения достигнут 20 000 за год.

Honda и Nissan прекратили переговоры о слиянии из-за изменения стратегии13.02.25, 13:02 • 37490 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Префектура Канагава
Nissan
Аргентина
Мексика
Индия
Южная Африка
Япония
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,284.00
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,490.37