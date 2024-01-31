Німецькі кліматичні активісти припинять приклеювати себе на дорогах
Київ • УНН
Німецька група кліматичних активістів "Останнє покоління" оголосила, що більше не будуть приклеювати себе до проїжджої частини на автошляхах. Натомість, починаючи з березня, вони організовуватимуть великі "збори непокори", а також протестуватимуть на місцях видобутку викопного палива. Вони мають на меті більш безпосередньо протистояти політикам і тим, хто приймає рішення, відповідальним за руйнування клімату.
Німецькі кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" заявили, що більше не будуть приклеювати себе до проїжджої частини на автошляхах. Тепер група використовуватиме тактику організації "зборів непокори". Про це повідомляє DW, пише УНН.
Відтепер ми будемо протестувати в іншій формі, але ігнорувати нас буде неможливо. З березня ми будемо закликати до непокірних зібрань по всій країні. Замість того, щоб розбиватися на маленькі групи та блокувати вулиці, ми будемо організовувати непокірні зібрання за участю великої кількості людей,
Активісти заявили, що продовжить протестувати на нафтопроводах, вугільних шахтах та в аеропортах. Вона також пообіцяла "дедалі частіше відвідуватимуть місця знищення копалин, щоб висловити свій протест".
Вони також зазначили, що в майбутньому хочуть "частіше напряму протистояти тим, хто несе відповідальність за руйнування клімату" та "публічно і перед камерами протидіяти політикам та іншим особам, які ухвалюють рішення".
Нагадаємо
Активісти "Останнього покоління" почали приклеювати себе до доріг як метод протесту в січні 2022 року, перекриваючи таким чином автошляхи та зупиняючи рух у таких містах, як Берлін і Гамбург.
Вони також приклеювали себе до злітних смуг в аеропортах Берліна, Гамбурга та Дюссельдорфа, що призводило до призупинення руху в аеропортах.