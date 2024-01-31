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Немецкие климатические активисты прекратят приклеивать себя на дорогах

Немецкие климатические активисты прекратят приклеивать себя на дорогах

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 01:30  •  19581 просмотра

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Немецкая группа климатических активистов "Последнее поколение" объявила, что больше не будут приклеивать себя к проезжей части на автодорогах. Вместо этого, начиная с марта, они будут организовывать крупные "собрания неповиновения", а также протестовать на местах добычи ископаемого топлива. Они имеют целью более непосредственно противостоять политикам и тем, кто принимает решения, ответственным за разрушение климата.

Немецкие климатические активисты из группы "Последнее поколение" заявили, что больше не будут приклеивать себя к проезжей части на автодорогах. Теперь группа будет использовать тактику организации "собраний неповиновения". Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Отныне мы будем протестовать в другой форме, но игнорировать нас будет невозможно. С марта мы будем призывать к непокорным собраниям по всей стране. Вместо того, чтобы разбиваться на маленькие группы и блокировать улицы, мы будем организовывать непокорные собрания с участием большого количества людей,

- говорится в заявлении.

Активисты заявили, что продолжит протестовать на нефтепроводах, угольных шахтах и в аэропортах. Она также пообещала "все чаще посещать места уничтожения ископаемых, чтобы выразить свой протест".

Они также отметили, что в будущем хотят "чаще напрямую противостоять тем, кто несет ответственность за разрушение климата" и "публично и перед камерами противодействовать политикам и другим лицам, которые принимают решения".

Напомним

Активисты "Последнего поколения" начали приклеивать себя к дорогам как метод протеста в январе 2022 года, перекрывая таким образом автодороги и останавливая движение в таких городах, как Берлин и Гамбург.

Они также приклеивали себя к взлетным полосам в аэропортах Берлина, Гамбурга и Дюссельдорфа, что приводило к приостановке движения в аэропортах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Німецькі кліматичні активісти припинять приклеювати себе на дорогах
German climate activists will stop sticking themselves on the roads
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Немецкие климатические активисты прекратят приклеивать себя на дорогах

Немецкая группа климатических активистов "Последнее поколение" объявила, что больше не будут приклеивать себя к проезжей части на автодорогах. Вместо этого, начиная с марта, они будут организовывать крупные "собрания неповиновения", а также протестовать на местах добычи ископаемого топлива. Они имеют целью более непосредственно противостоять политикам и тем, кто принимает решения, ответственным за разрушение климата.

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