Німеччина має бути готова до війни з росією, яка може статися у 2029 році - Пісторіус
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність посилення оперативної готовності Збройних сил Німеччини (Бундесверу), щоб бути готовими до можливої війни з росією до 2029 року.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив необхідність посилити оперативну готовність Бундесверу, щоб бути готовим до можливої війни з росією у 2029 році.
Про це пише видання Die Zeit, передає УНН.
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Як заявив Пісторіус, німецькі солдати не будуть задіяні у війні в Україні, але існує необхідність посилити оперативну готовність Бундесверу.
Ми повинні бути готові до війни до 2029 року
Він зазначиву, що Німеччині необхідно забезпечити стримування, щоб не допустити найгіршого розвитку подій.
Фінанси, матеріали та персонал є ключовими для кращого стану Бундесверу. У надзвичайних ситуаціях нам потрібні сміливі молоді жінки та чоловіки, які зможуть захистити цю країну
Нагадаємо
НАТО розробляє дублюючі маршрути для доставки американських військ і техніки на східний фронт на випадок війни з росією.