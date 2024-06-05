Германия должна быть готова к войне с Россией, которая может произойти в 2029 году - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил необходимость усилить оперативную готовность Бундесвера, чтобы быть готовым к возможной войне с Россией в 2029 году.

Об этом пишет издание Die Zeit, передает УНН.

детали

Как заявил Писториус, немецкие солдаты не будут задействованы в войне в Украине, но существует необходимость усилить оперативную готовность бундесвера.

Мы должны быть готовы к войне к 2029 году - сказал Писториус в контексте угрозы со стороны России.

Он отметил, что Германии необходимо обеспечить сдерживание, чтобы не допустить наихудшего развития событий.

Финансы, материалы и персонал являются ключом к лучшему состоянию Бундесвера. В чрезвычайной ситуации нам нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну - сказал Писториус.

Напомним

НАТО разрабатывает дублирующие маршруты для доставки американских войск и техники на Восточный фронт на случай войны с Россией.