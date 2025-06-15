Німеччина, Франція та Велика Британія готові до переговорів з Іраном - МЗС Німеччини

Німеччина, Франція та Велика Британія заявили про готовність негайно відновити переговори з Іраном щодо його ядерної програми, аби знизити напругу на Близькому Сході. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, перебуваючи візитом на Близькому Сході передає Reuters пише УНН.

Німеччина, Франція та Велика Британія готові негайно провести переговори з Іраном щодо ядерної програми Тегерана, щоб деескалувати ситуацію на Близькому Сході - заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Вадефул, який перебуває з візитом на Близькому Сході, заявив, що намагається зробити свій внесок у деескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зазначивши, що Тегеран раніше не скористався можливістю конструктивних переговорів.

Я сподіваюся, що це все ще можливо. Німеччина разом з Францією та Великою Британією готова. Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми, я сподіваюся, що (пропозицію) буде прийнято - заявив Вадефуль німецькому громадському мовнику ARD пізно в суботу.

Це також є ключовою передумовою для досягнення миру в цьому конфлікті, щоб Іран не становив небезпеки для регіону, для держави Ізраїль чи для Європи - додав він.

Вадефул, який у неділю, 15 червня, перебуває в Омані, заявив, що конфлікт буде припинено лише тоді, коли на Іран та Ізраїль буде чинитися вплив з усіх боків.

Існує спільне очікування, що протягом наступного тижня обидві сторони мають докласти серйозних зусиль, щоб перервати спіраль насильства - сказав він.

На запитання, чи вірить він у падіння іранського уряду, Вадефул відповів, що, на його думку, Ізраїль не мав наміру скинути адміністрацію в Тегерані.

Звертаючись до Гази, Вадефул заявив, що гуманітарна ситуація в палестинському анклаві є неприйнятною, і закликав Ізраїль надати необмежений доступ гуманітарним організаціям.

Голод, вмирання та страждання людей у ​​Газі мають припинитися – сказав він, додавши, що ХАМАС несе відповідальність за конфлікт.

За його словами ісламістське угруповання має звільнити заручників, яких утримують з моменту нападу бойовиків під керівництвом ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Раніше УНН писав, що Міністр закордонних справ Ірану заявив, що країна припинить військову кампанію, якщо Ізраїль зробить те ж саме. Це стало відповіддю на удари по паливних складах і ядерних об'єктах Ірану.