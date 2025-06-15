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Германия, Франция и Великобритания готовы к переговорам с Ираном - МИД Германии

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Три страны выразили готовность к немедленным переговорам с Ираном по ядерной программе, чтобы уменьшить напряженность на Ближнем Востоке. Вадефуль подчеркнул важность деэскалации конфликта.

Германия, Франция и Великобритания готовы к переговорам с Ираном - МИД Германии

Германия, Франция и Великобритания заявили о готовности немедленно возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, находясь с визитом на Ближнем Востоке, передает Reuters, пишет УНН.

Германия, Франция и Великобритания готовы немедленно провести переговоры с Ираном по ядерной программе Тегерана, чтобы деэскалировать ситуацию на Ближнем Востоке

- заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль.

Вадефуль, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, заявил, что пытается внести свой вклад в деэскалацию конфликта между Израилем и Ираном, отметив, что Тегеран ранее не воспользовался возможностью конструктивных переговоров.

Я надеюсь, что это все еще возможно. Германия вместе с Францией и Великобританией готова. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе, я надеюсь, что (предложение) будет принято

- заявил Вадефуль немецкому общественному вещателю ARD поздно в субботу.

Это также является ключевой предпосылкой для достижения мира в этом конфликте, чтобы Иран не представлял опасности для региона, для государства Израиль или для Европы

- добавил он.

Вадефуль, который в воскресенье, 15 июня, находится в Омане, заявил, что конфликт будет прекращен только тогда, когда на Иран и Израиль будет оказываться влияние со всех сторон.

Существует общее ожидание, что в течение следующей недели обе стороны должны приложить серьезные усилия, чтобы прервать спираль насилия

- сказал он.

На вопрос, верит ли он в падение иранского правительства, Вадефуль ответил, что, по его мнению, Израиль не намеревался свергнуть администрацию в Тегеране.

Обращаясь к Газе, Вадефуль заявил, что гуманитарная ситуация в палестинском анклаве неприемлема, и призвал Израиль предоставить неограниченный доступ гуманитарным организациям.

Голод, умирание и страдания людей в Газе должны прекратиться

 – сказал он, добавив, что ХАМАС несет ответственность за конфликт.

По его словам, исламистская группировка должна освободить заложников, которых удерживают с момента нападения боевиков под руководством ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Ранее УНН писал, что Министр иностранных дел Ирана заявил, что страна прекратит военную кампанию, если Израиль сделает то же самое. Это стало ответом на удары по топливным складам и ядерным объектам Ирана.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Израиль
Reuters
Франция
Великобритания
Оман
Германия
Иран
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