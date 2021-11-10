Німеччина рекомендує вакцину Pfizer тільки для людей до 30 років

Деталі

Комітет, відомий як STIKO, рекомендував робити щеплення лише вакциною Pfizer вагітним жінкам, незалежно від їхнього віку.

Рекомендації засновані на нових даних з безпеки Інституту Пауля Ерліха (PEI), органу Німеччини, який відповідає за вакцини, та нові міжнародні дані.

Декілька інших країн Європейського Союзу вже рекомендували обмежити використання вакцини Moderna серед молодих людей.

Німецькі дані PEI показали, що "частота повідомлень" для серцевих запалень склала 11,71 на 100 тисяч щеплень з вакциною Moderna для чоловіків у віковій групі 18-29 років, порівняно з 4,68 для щеплення від Pfizer. Для жінок цей показник становив 2,95 для Moderna і 0,97 для Pfizer.

У віковій групі 12–17 років цей показник становив 11,41 для чоловіків із щепленням Moderna порівняно з 4,81 для Pfizer. Даних про жінок молодшої вікової групи не було.

Рекомендації

Орган громадської охорони здоров'я Франції цього тижня рекомендував щоб люди віком до 30 років отримували вакцину Pfizer замість вакцини Moderna, якщо така є. Фінляндія та Швеція також обмежили використання щеплення від Moderna.

Регулюючий орган ЄС у галузі лікарських засобів заявив минулого місяця, що він зробив висновок у своєму огляді, що "бустер"-вакцину Moderna від COVID-19 можна вводити людям у віці 18 років і старше принаймні через шість місяців після другої дози.

У вівторок Moderna подала заявку на європейський дозвіл вакцини COVID-19 для дітей віком від 6 до 11 років, через кілька тижнів після того, як вона відклала аналогічну подачу до регулюючих органів США.

7 травня Німеччина заявила, що буде робити щеплення AstraZeneca всім дорослим, які цього хочуть. Раніше його застосовували лише особам старше 60 років після того, як поствакцинальний моніторинг виявив рідкісні, а іноді й смертельні випадки зсідання крові, причому непропорційно частіше страждали молоді жінки.

Доповнення

Раніше в середу управління громадської охорони здоров'я Інституту Роберта Коха повідомило про 39 676 нових випадків COVID-19 у Німеччині, що є рекордом третій день поспіль. Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу досягла 4 844 054.

Загальна кількість смертей збільшилась на 236 до 96 963 осіб.

Інститут також повідомив про зростання семиденної захворюваності на коронавірус - до найвищого рівня з початку пандемії, що також є рекордом третій день поспіль.

Німеччині вже довелося переселити деяких пацієнтів із регіонів із перевантаженими лікарнями.

Три німецькі партії, які ведуть переговори щодо формування коаліційного уряду на початок грудня, домовилися не продовжувати загальнонаціональний надзвичайний стан.

Натомість у понеділок вони представили законопроект, який внесе поправки до чинного законодавства, щоб такі заходи, як обов'язкові маски для особи та соціальне дистанціювання у громадських місцях, продовжували діяти до березня наступного року.

Законопроект має бути представлений до нижньої палати парламенту Бундестагу у четвер, а за тиждень проголосований на позачерговому засіданні.