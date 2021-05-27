Німецькі вчені заявили, що знайшли зв'язок вакцини AstraZeneca з тромбами

Що відомо

За словами професора Рольфа Маршалека, який з березня очолює групу вчених, що займаються дослідженням проблеми, тромбоз пов’язаний з аденовірусними векторами, які обидві вакцини використовують для доставки спайкового білка вірусу Sars-Cov-2 в організм людини.

За версією вченого, спайковий білок направляється не в цитозольну рідину здорової клітини (саме там коронавірус зазвичай виробляє білки), а в ядро. Після цього частини спайкового білка розщеплюються і створюють мутації, які не можуть зв’язатися з клітинної мембраною і викликати імунізацію. Замість цього мутантні версії білка викликають утворення тромбів приблизно у одного з 100 тис. чоловік.

Як пояснив Маршалек, інші вакцини, створені на основі РНК (такі, як препарати від Pfizer і Moderna), доставляють генетичний матеріал спайкового білка в клітинну рідину, а не в ядро. І це допомагає уникнути рідкісної, але небезпечної побічної реакції.

Деталі

Вчений вважає, що розробники вакцин можуть змінити секвенування спайкового білка і тим самим запобігти його розщеплення. Маршалек зазначив, що з його лабораторією вже зв’язалися представники Johnson & Johnson, щоб отримати рекомендації щодо адаптації свого препарату. Професор додав, що спайковий білок у вакцині Johnson & Johnson менш схильний до зрощення, ніж білок з препарату AstraZeneca. Через це лише у восьми з 7,4 млн чоловік, які отримали ін’єкцію вакцини J & J, були виявлені випадки тромбозу.

Критика цієї гіпотези

Однак, як пише FT, багато вчених заявили, що версія Маршалека є лише однією з багатьох гіпотез зв’язку вакцини і утворення тромбів. “Відсутні докази, що вказують на причинно-наслідковий зв’язок між зрощенням спайкового білка і тромбозом. Це все ще гіпотеза, яка повинна бути підтверджена експериментальними даними ”, - заявив професор трансфузійної медицини Боннського університету Йоханнес Ольденбург.

Повідомлення про тромбоз і тромбоемболії у отримали ін’єкцію вакцини AstraZeneca стали надходити на початку березня. В Європі і Великобританії виявили близько 500 таких випадків, деякі з них привели до смерті. Після цього частина країн тимчасово призупинила використання препарату. Пізніше поодинокі випадки тромбозу зафіксували у одержали вакцину Johnson & Johnson.

Нагадаємо

В кінці березня відразу дві групи вчених — з Норвегії та Німеччини — повідомили, що знайшли ймовірну причину побічного ефекту. Згортання крові, за їхньою версією, викликане аутоімунної реакцією, що виникла через антитіла, що з’явився в результаті дії вакцини. Однак точного механізму дії цього ефекту дослідники не описували.