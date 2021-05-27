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Financial Times

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Немецкие ученые заявили, что нашли связь вакцины AstraZeneca с тромбами

Киев • УНН

 • 30296 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Группа исследователей из университета Гете во Франкфурте заявила, что установила причину редких случаев образования тромбов у пациентов, получивших инъекции вакцины от коронавируса производства компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Немецкие ученые заявили, что нашли связь вакцины AstraZeneca с тромбами

Что известно

По словам профессора Рольфа Маршалека, который с марта возглавляет группу ученых, занимающихся исследованием проблемы, тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

По версии ученого, спаечный белок направляется не в цитозольной жидкости здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После этого части спаечного белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тыс. человек.

Как пояснил Маршалек, другие вакцины, созданные на основе РНК (такие, как препараты от Pfizer и Moderna), доставляют генетический материал спаечного белка в клеточную жидкость, а не в ядро. И это помогает избежать редкой, но опасной побочной реакции.

Детали

Ученый считает, что разработчики вакцин могут изменить секвенирования спаечного белка и тем самым предотвратить его расщепления. Маршал отметил, что с его лабораторией уже связались представители Johnson & Johnson, чтобы получить рекомендации по адаптации своего продукта. Профессор добавил, что спаечный белок в вакцине Johnson & Johnson менее склонен к сращиванию, чем белок из препарата AstraZeneca. Поэтому только у восьми из 7,4 млн человек, получивших инъекцию вакцины J & J, были выявлены случаи тромбоза.

Критика этой гипотезы

Однако, как пишет FT, многие ученые заявили, что версия Маршалека является лишь одной из многих гипотез связи вакцины и образования тромбов. “Отсутствуют доказательства, указывающие на причинно-следственную связь между сращиванием спаечного белка и тромбозом. Это все еще гипотеза, которая должна быть подтверждена экспериментальными данными”, — заявил профессор трансфузионной медицины Боннского университета Йоханнес Ольденбург.

Сообщение о тромбоз и тромбоэмболии в получили инъекцию вакцины AstraZeneca стали поступать в начале марта. В Европе и Великобритании обнаружили около 500 таких случаев, некоторые из них привели к смерти. После этого часть стран временно приостановила использование препарата. Позже единичные случаи тромбоза зафиксировали у получивших вакцину Johnson & Johnson.

Напомним

В конце марта сразу две группы ученых — из Норвегии и Германии — сообщили, что нашли вероятную причину побочного эффекта. Свертывание крови, по их версии, вызванное аутоиммунной реакцией, возникшей из-антитела, появился в результате действия вакцины. Однако точного механизма действия этого эффекта исследователи не описывали.

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