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Германия рекомендует вакцину Pfizer только для людей до 30 лет

Киев • УНН

 • 29199 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Консультативный комитет заявил, что люди в возрасте до 30 лет в Германии должны получить только вакцину Pfizer COVID-19, поскольку она вызывает меньше сердечных воспалений у молодых людей, чем вакцина Moderna. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Германия рекомендует вакцину Pfizer только для людей до 30 лет

Детали

Комитет, известный как STIKO, рекомендовал делать прививки только вакциной Pfizer беременным женщинам, независимо от их возраста.

Рекомендации основаны на новых данных по безопасности Института Пауля Эрлиха (PEI), органа Германии, который отвечает за вакцины, и новые международные данные.

Несколько других стран Европейского Союза уже рекомендовали ограничить использование вакцины Moderna среди молодых людей.

Немецкие данные PEI показали, что "частота сообщений" для сердечных воспалений составила 11,71 на 100 тысяч прививок с вакциной Moderna для мужчин в возрастной группе 18-29 лет, по сравнению с 4,68 для прививки от Pfizer. Для женщин этот показатель составлял 2,95 для Moderna и 0,97 для Pfizer.

В возрастной группе 12-17 лет этот показатель составлял 11,41 для мужчин с прививкой Moderna по сравнению с 4,81 для Pfizer. Данных о женщинах младшей возрастной группы не было.

Рекомендации

Орган общественного здравоохранения Франции на этой неделе рекомендовал чтобы люди в возрасте до 30 лет получали вакцину Pfizer вместо вакцины Moderna, если такая есть. Финляндия и Швеция также ограничили использование прививки от Moderna.

Регулирующий орган ЕС в области лекарственных средств заявил в прошлом месяце, что он сделал вывод в своем обзоре, что "бустер"-вакцину Moderna от COVID-19 можно вводить людям в возрасте 18 лет и старше по крайней мере через шесть месяцев после второй дозы.

Во вторник Moderna подала заявку на европейское разрешение вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет, через несколько недель после того, как она отложила аналогичную подачу в регулирующие органы США.

7 мая Германия заявила, что будет делать прививки AstraZeneca всем взрослым, которые этого хотят. Раньше ее применяли лишь лицам старше 60 лет после того, как поствакцинальный мониторинг выявил редкие, а иногда и смертельные случаи свертывания крови, причем непропорционально чаще страдали молодые женщины.

Дополнение

Ранее в среду управление общественного здравоохранения Института Роберта Коха сообщило о 39 676 новых случаях COVID-19 в Германии, что является рекордом третий день подряд. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 4 844 054.

Общее число смертей увеличилось на 236 до 96 963 человек.

Институт также сообщил о росте семидневной заболеваемости на коронавирус - до самого высокого уровня с начала пандемии, что также является рекордом третий день подряд.

Германии уже пришлось переселить некоторых пациентов из регионов с загруженными больницами.

Три немецкие партии, которые ведут переговоры по формированию коалиционного правительства на начало декабря, договорились не продолжать общенациональное чрезвычайное положение.

Вместо этого в понедельник они представили законопроект, который внесет поправки в действующее законодательство, чтобы такие меры, как обязательные маски для лица и социальное дистанцирование в общественных местах, продолжали действовать до марта следующего года.

Законопроект должен быть представлен в нижнюю палату парламента Бундестага в четверг, а через неделю проголосован на внеочередном заседании.

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