Німеччина допоможе Україні евакуювати людей з найвіддаленіших куточків світу - МЗС

КИЇВ. 24 березня. УНН. Німецькі літаки будуть забирати українських громадян з найбільш віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки вже Україна допомагатиме їм діставатись додому. Про це під час брифінгу з німецьким колегою Хайко Маасом заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.