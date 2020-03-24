Німеччина допоможе Україні евакуювати людей з найвіддаленіших куточків світу - МЗС

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Німецькі літаки будуть забирати українських громадян з найбільш віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки вже Україна допомагатиме їм діставатись додому. Про це під час брифінгу з німецьким колегою Хайко Маасом заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Сьогоднішню розмову ми почали з протидії коронавірусу, з координації зусиль. Я вдячний моєму колезі за те, що він підтримав наше прохання, щоб німецькі літаки могли підхоплювати, забирати наших громадян з віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки вже Україна допомагатиме їм діставатись Вітчизни. Насамперед йдеться про Латинську Америку", - сказав міністр.

Він зазначив, що обговорив з Маасом алгоритм, за яким це працюватиме, наразі цим займаються посольства.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба "віртуально" зустрівся з головою МЗС Німеччини: про що говорили. 

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