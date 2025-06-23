Нічна атака рф на Україну: загальна кількість постраждалих зросла до 38 - Клименко
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Україну зросла до 38 осіб, загинуло семеро. У Києві пошкоджено щонайменше 25 будинків, в Білій Церкві дрон влучив у лікарню.
У результаті нічної масованої атаки на Україну кількість постраждалих зросла до 38 осіб, загинуло щонайменше семеро. Серед поранених також працівники ДСНС, які евакуювали пацієнтів з лікарні в Білій Церкві, коли туди влучив дрон. У Києві пошкоджено щонайменше 25 будинків. В один із них було пряме влучання ракети, імовірно балістичної. Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко передає УНН.
В районі, ми тільки що спілкувалися з керівником військової міської адміністрації, з керівником району, 25 будинків пошкоджено
За його словами на місці працює близько 20 слідчо-оперативних груп. До розслідування та забезпечення порядку також залучено сотні правоохоронців. Вони цілодобово чергуватимуть на місці удару, поки місцева адміністрація "не зробить цей район безпечним з погляду й охорони, і з погляду безпеки, безпеку порядку на цих вулицях".Кількість загиблих по Україні зросла до семи осіб. Один із трагічних випадків стався у Білій Церкві, де дрон влучив у лікарню.
Вісім осіб поранено, із них два працівники державної служби з надзвичайних ситуацій, які допомагали хворим в цій лікарні евакуйовуватись. В цей час пролетів другий раз дрон. І внаслідок цього загинула особа, 57-го року народження, жінка, і були поранені працівники ДСНС
Клименко також порівняв цей удар із попереднім, коли росіяни влучили у житловий 9 поверховий будинок у Солом’янському районі столиці. За його словами цього разу було дуже багато "вражаючих елементів".
Можу сказати, по зрівнянню з попереднім прольотом у Солом'янському районі по дев'ятиповерхівці, дійсно було дуже багато вражаючих елементів, тому що десятки машин, на відміну від Солом'янського району, були пронизані цими уламками
Ні, це пряме вилучення ракети і можу сказати, що ця ракета перелетіла цей будинок, який високий, і залетіла у той 5 поверховий будинок. Поранено по Україні за ніч у нас на даний момент 38. Як я вже сказав, сім загиблих, але люди ще звертаються
За його словами удар міг бути завданий балістичною ракетою, хоча остаточні висновки фахівці зроблять після аналізу знайдених уламків.
Ми ще не знайшли уламки, як тільки знайдемо - зразу цю інформацію дамо фахівцям, слідчим. Поки що ми говоримо, що вона слабенька балістичної траєкторії - те, що ми бачимо, але це попередня, дуже-дуже попередня інформація
Нагадаємо
російська атака на Київщину призвела до загибелі однієї жінки та поранень вісьмох людей, серед яких 5-річна дитина та двоє співробітників ДСНС. Пошкодження зафіксовано в чотирьох районах області та включають житлові, адміністративні та медичні будівлі.
Згодом стало відомо, що серед постраждалих троє пацієнтів лікарні, яка потрапила під удар. Їх, у тому числі 5-річну дитину, перемістили в інший медзаклад.