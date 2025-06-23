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Нічна атака рф на Україну: загальна кількість постраждалих зросла до 38 - Клименко

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Україну зросла до 38 осіб, загинуло семеро. У Києві пошкоджено щонайменше 25 будинків, в Білій Церкві дрон влучив у лікарню.

Нічна атака рф на Україну: загальна кількість постраждалих зросла до 38 - Клименко

У результаті нічної масованої атаки на Україну кількість постраждалих зросла до 38 осіб, загинуло щонайменше семеро. Серед поранених також працівники ДСНС, які евакуювали пацієнтів з лікарні в Білій Церкві, коли туди влучив дрон. У Києві пошкоджено щонайменше 25 будинків. В один із них було пряме влучання ракети, імовірно балістичної. Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко передає УНН.

В районі, ми тільки що спілкувалися з керівником військової міської адміністрації, з керівником району, 25 будинків пошкоджено

- зазначив Клименко.

За його словами на місці працює близько 20 слідчо-оперативних груп. До розслідування та забезпечення порядку також залучено сотні правоохоронців. Вони цілодобово чергуватимуть на місці удару, поки місцева адміністрація "не зробить цей район безпечним з погляду й охорони, і з погляду безпеки, безпеку порядку на цих вулицях".Кількість загиблих по Україні зросла до семи осіб. Один із трагічних випадків стався у Білій Церкві, де дрон влучив у лікарню.

Вісім осіб поранено, із них два працівники державної служби з надзвичайних ситуацій, які допомагали хворим в цій лікарні евакуйовуватись. В цей час пролетів другий раз дрон. І внаслідок цього загинула особа, 57-го року народження, жінка, і були поранені працівники ДСНС

- розповів він.

Клименко також порівняв цей удар із попереднім, коли росіяни влучили у житловий 9 поверховий будинок у Солом’янському районі столиці. За його словами цього разу було дуже багато "вражаючих елементів".

Можу сказати, по зрівнянню з попереднім прольотом у Солом'янському районі по дев'ятиповерхівці, дійсно було дуже багато вражаючих елементів, тому що десятки машин, на відміну від Солом'янського району, були пронизані цими уламками

- пояснив він та додав, що удар був від прямого влучання ракети.

Ні, це пряме вилучення ракети і можу сказати, що ця ракета перелетіла цей будинок, який високий, і залетіла у той 5 поверховий будинок. Поранено по Україні за ніч у нас на даний момент 38. Як я вже сказав, сім загиблих, але люди ще звертаються

- наголосив Клименко.

За його словами удар міг бути завданий балістичною ракетою, хоча остаточні висновки фахівці зроблять після аналізу знайдених уламків.

Ми ще не знайшли уламки, як тільки знайдемо - зразу цю інформацію дамо фахівцям, слідчим. Поки що ми говоримо, що вона слабенька балістичної траєкторії - те, що ми бачимо, але це попередня, дуже-дуже попередня інформація

-  додав він.

Нагадаємо

російська атака на Київщину призвела до загибелі однієї жінки та поранень вісьмох людей, серед яких 5-річна дитина та двоє співробітників ДСНС. Пошкодження зафіксовано в чотирьох районах області та включають житлові, адміністративні та медичні будівлі.

Згодом стало відомо, що серед постраждалих троє пацієнтів лікарні, яка потрапила під удар. Їх, у тому числі 5-річну дитину, перемістили в інший медзаклад.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Клименко Ігор Володимирович
Україна
Біла Церква
Київ
Tesla
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