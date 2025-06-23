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Ночная атака рф на Украину: общее количество пострадавших возросло до 38 - Клименко

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Количество пострадавших в результате ночной атаки рф на Украину возросло до 38 человек, погибло семеро. В Киеве повреждено по меньшей мере 25 домов, в Белой Церкви дрон попал в больницу.

Ночная атака рф на Украину: общее количество пострадавших возросло до 38 - Клименко

В результате ночной массированной атаки на Украину количество пострадавших возросло до 38 человек, погибло по меньшей мере семеро. Среди раненых также работники ГСЧС, эвакуировавшие пациентов из больницы в Белой Церкви, когда туда попал дрон. В Киеве повреждено не менее 25 домов. В один из них было прямое попадание ракеты, вероятно баллистической. Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко передает УНН.

В районе, мы только что общались с руководителем военной городской администрации, с руководителем района, 25 домов повреждены

- отметил Клименко.

По его словам на месте работает около 20 следственно-оперативных групп. К расследованию и обеспечению порядка также привлечены сотни правоохранителей. Они круглосуточно будут дежурить на месте удара, пока местная администрация "не сделает этот район безопасным с точки зрения и охраны, и с точки зрения безопасности, безопасности порядка на этих улицах".Количество погибших по Украине возросло до семи человек. Один из трагических случаев произошел в Белой Церкви, где дрон попал в больницу.

Восемь человек ранены, из них два работника государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые помогали больным в этой больнице эвакуироваться. В это время пролетел второй раз дрон. И в результате этого погиб человек, 57-го года рождения, женщина, и были ранены работники ГСЧС

- рассказал он.

Клименко также сравнил этот удар с предыдущим, когда россияне попали в жилой 9-этажный дом в Соломенском районе столицы. По его словам на этот раз было очень много "поражающих элементов".

Могу сказать, по сравнению с предыдущим пролетом в Соломенском районе по девятиэтажке, действительно было очень много поражающих элементов, потому что десятки машин, в отличие от Соломенского района, были пронизаны этими обломками

- пояснил он и добавил, что удар был от прямого попадания ракеты.

Нет, это прямое попадание ракеты и могу сказать, что эта ракета перелетела этот дом, который высокий, и залетела в тот 5-этажный дом. Ранены по Украине за ночь у нас на данный момент 38. Как я уже сказал, семь погибших, но люди еще обращаются

- подчеркнул Клименко.

По его словам удар мог быть нанесен баллистической ракетой, хотя окончательные выводы специалисты сделают после анализа найденных обломков.

Мы еще не нашли обломки, как только найдем - сразу эту информацию дадим специалистам, следователям. Пока что мы говорим, что она слабенькая баллистической траектории - то, что мы видим, но это предварительная, очень-очень предварительная информация

-  добавил он.

Напомним

российская атака на Киевщину привела к гибели одной женщины и ранениям восьми человек, среди которых 5-летний ребенок и двое сотрудников ГСЧС. Повреждения зафиксированы в четырех районах области и включают жилые, административные и медицинские здания.

Впоследствии стало известно, что среди пострадавших трое пациентов больницы, попавшей под удар. Их, в том числе 5-летнего ребенка, переместили в другое медучреждение.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Украина
Белая Церковь
Киев
Tesla
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