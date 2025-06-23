Ночная атака рф на Украину: общее количество пострадавших возросло до 38 - Клименко
Киев • УНН
Количество пострадавших в результате ночной атаки рф на Украину возросло до 38 человек, погибло семеро. В Киеве повреждено по меньшей мере 25 домов, в Белой Церкви дрон попал в больницу.
В результате ночной массированной атаки на Украину количество пострадавших возросло до 38 человек, погибло по меньшей мере семеро. Среди раненых также работники ГСЧС, эвакуировавшие пациентов из больницы в Белой Церкви, когда туда попал дрон. В Киеве повреждено не менее 25 домов. В один из них было прямое попадание ракеты, вероятно баллистической. Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко передает УНН.
В районе, мы только что общались с руководителем военной городской администрации, с руководителем района, 25 домов повреждены
По его словам на месте работает около 20 следственно-оперативных групп. К расследованию и обеспечению порядка также привлечены сотни правоохранителей. Они круглосуточно будут дежурить на месте удара, пока местная администрация "не сделает этот район безопасным с точки зрения и охраны, и с точки зрения безопасности, безопасности порядка на этих улицах".Количество погибших по Украине возросло до семи человек. Один из трагических случаев произошел в Белой Церкви, где дрон попал в больницу.
Восемь человек ранены, из них два работника государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые помогали больным в этой больнице эвакуироваться. В это время пролетел второй раз дрон. И в результате этого погиб человек, 57-го года рождения, женщина, и были ранены работники ГСЧС
Клименко также сравнил этот удар с предыдущим, когда россияне попали в жилой 9-этажный дом в Соломенском районе столицы. По его словам на этот раз было очень много "поражающих элементов".
Могу сказать, по сравнению с предыдущим пролетом в Соломенском районе по девятиэтажке, действительно было очень много поражающих элементов, потому что десятки машин, в отличие от Соломенского района, были пронизаны этими обломками
Нет, это прямое попадание ракеты и могу сказать, что эта ракета перелетела этот дом, который высокий, и залетела в тот 5-этажный дом. Ранены по Украине за ночь у нас на данный момент 38. Как я уже сказал, семь погибших, но люди еще обращаются
По его словам удар мог быть нанесен баллистической ракетой, хотя окончательные выводы специалисты сделают после анализа найденных обломков.
Мы еще не нашли обломки, как только найдем - сразу эту информацию дадим специалистам, следователям. Пока что мы говорим, что она слабенькая баллистической траектории - то, что мы видим, но это предварительная, очень-очень предварительная информация
Напомним
российская атака на Киевщину привела к гибели одной женщины и ранениям восьми человек, среди которых 5-летний ребенок и двое сотрудников ГСЧС. Повреждения зафиксированы в четырех районах области и включают жилые, административные и медицинские здания.
Впоследствии стало известно, что среди пострадавших трое пациентов больницы, попавшей под удар. Их, в том числе 5-летнего ребенка, переместили в другое медучреждение.