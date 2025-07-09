Негода залишила без світла жителів у шести областях на заході України

Негода знеструмила 681 населених пунктів у шести регіонах на заході України, найбільше - на Закарпатті, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.

За інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), знеструмлено 681 населених пунктів - повідомили у ДСНС.

Як повідомляється, зачепило 6 областей:

Закарпатська - 174;

Львівська - 166;

Хмельницька - 123;

Тернопільська - 170;

Івано-Франківська - 31;

Рівненська - 17.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Негода зачепила вісім областей в Україні: що відбувається у постраждалих регіонах