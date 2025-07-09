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Негода залишила без світла жителів у шести областях на заході України

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Через погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмлено 681 населений пункт у шести областях на заході України. Найбільше постраждали Закарпатська, Тернопільська та Львівська області.

Негода залишила без світла жителів у шести областях на заході України

Негода знеструмила 681 населених пунктів у шести регіонах на заході України, найбільше - на Закарпатті, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.

За інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), знеструмлено 681 населених пунктів

- повідомили у ДСНС.

Як повідомляється, зачепило 6 областей:

  • Закарпатська - 174;
    • Львівська - 166;
      • Хмельницька - 123;
        • Тернопільська - 170;
          • Івано-Франківська - 31;
            • Рівненська - 17.

              До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

              Негода зачепила вісім областей в Україні: що відбувається у постраждалих регіонах08.07.25, 12:39 • 33855 переглядiв

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              СуспільствоКримінал та НП
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              Закарпатська область
              Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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