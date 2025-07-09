Негода залишила без світла жителів у шести областях на заході України
Київ • УНН
Через погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмлено 681 населений пункт у шести областях на заході України. Найбільше постраждали Закарпатська, Тернопільська та Львівська області.
Негода знеструмила 681 населених пунктів у шести регіонах на заході України, найбільше - на Закарпатті, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.
За інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), знеструмлено 681 населених пунктів
Як повідомляється, зачепило 6 областей:
- Закарпатська - 174;
- Львівська - 166;
- Хмельницька - 123;
- Тернопільська - 170;
- Івано-Франківська - 31;
- Рівненська - 17.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Негода зачепила вісім областей в Україні: що відбувається у постраждалих регіонах08.07.25, 12:39 • 33855 переглядiв