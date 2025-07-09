Непогода оставила без света жителей в шести областях на западе Украины

Непогода обесточила 681 населенный пункт в шести регионах на западе Украины, больше всего - на Закарпатье, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

По информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), обесточен 681 населенный пункт - сообщили в ГСЧС.

Как сообщается, затронуто 6 областей:

Закарпатская - 174;

Львовская - 166;

Хмельницкая - 123;

Тернопольская - 170;

Ивано-Франковская - 31;

Ровенская - 17.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода затронула восемь областей Украины: что происходит в пострадавших регионах