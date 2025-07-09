Непогода оставила без света жителей в шести областях на западе Украины
Киев • УНН
Из-за ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточен 681 населенный пункт в шести областях на западе Украины. Больше всего пострадали Закарпатская, Тернопольская и Львовская области.
Непогода обесточила 681 населенный пункт в шести регионах на западе Украины, больше всего - на Закарпатье, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.
По информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), обесточен 681 населенный пункт
Как сообщается, затронуто 6 областей:
- Закарпатская - 174;
- Львовская - 166;
- Хмельницкая - 123;
- Тернопольская - 170;
- Ивано-Франковская - 31;
- Ровенская - 17.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Непогода затронула восемь областей Украины: что происходит в пострадавших регионах08.07.25, 12:39 • 33724 просмотра