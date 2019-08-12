Не довіряє ДБР: Порошенко хоче пройти поліграф в прямому ефірі

“Після відвідання мною ДБР хочу наголосити, що воно було присвячене ситуації з каналом „Прямий“. Хочу абсолютно чітко наголосити, що і я як голова партії ЄС, як п’ятий президент України, і наша політична сила буде стояти чітко на позиції захисту свободи слова в Україні”, — сказав Порошенко.

Він заявив, що не має абсолютно ніякого відношення до власності та управління каналом “Прямий” та закликав стати на захист свободи слова в Україні.

“Я не довіряю Державному бюро розслідувань, не довіряю їх керівництву, я не вірю в об’єктивність і неупередженість слідства. В той же час на „прямому“ каналі ті питання — а у мене є цей перелік — які вони хотіли озвучити, я готовий пройти детектор брехні на „Прямому“ каналі в прямому ефірі”, — зазначив він.

Варто також додати, що п’ятий президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань 22 листопада 2017 року.

Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит п’ятого президента України Петра Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.