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НБУ вводить в обіг нові пам’ятні монети, присвячені військовим

НБУ вводить в обіг нові пам’ятні монети, присвячені військовим

Київ • УНН

 • 17877 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Національний банк України вводить в обіг дві пам'ятні монети номіналом у 10 гривень. Вони присвячені українським військовослужбовцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Так, у четвер, 26 грудня, НБУ вводить в обіг пам'ятні монети номіналом 10 гривень "На варті життя" і "Учасникам бойових дій на території інших держав". Обидві монети випущені тиражем 1 млн штук.

"Присвячена військовим медикам – людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, здійснюють подвиг милосердя, мужності і стійкості", - йдеться у повідомленні.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис Україна (угорі півколом), рік карбування монети 2019 (праворуч), номінал Десять гривень (півколом унизу); у центрі – стилізовану композицію: полум’я, на тлі якого – хрест, символ медицини, навколо – камуфльовані уламки, що символізують драматизм війни; унизу між уламками – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: військовий медик надає допомогу пораненому бійцеві під час бойових дій, дзеркальні силуети гелікоптера та групи військових, які прямують до нього з ношами (ліворуч); напис: На варті життя (унизу).

Монета "Учасникам бойових дій на території інших держав" присвячена українським військовим фахівцям – учасникам багатьох миротворчих місій.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, над яким напис Україна; на дзеркальному тлі – стилізовану композицію: на тлі моделі Землі зображено континенти та зазначено номінал 10 гривень (унизу); рік карбування монети 2019 (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); напис Учасникам бойових дій на території інших держав (угорі півколом).

На реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту, на дзеркальному тлі розміщено написи: Обов’язок/Мужність/Пам’ять.

Нагадаємо, 20 грудня, в Україні було введено в обіг монети номіналом 5 гривень, а 17 грудня - Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом 2 гривні, присвячена перекладачу та мовознавцю Миколі Лукашу.

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