Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. З 17 грудня в Україні в обіг вводиться нова пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена перекладачу та мовознавцю Миколі Лукашу. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Монета входить в серію "Видатні особистості України". Її тираж 35 тис. штук, а зроблена вона з нейзильберу.
Так, з однієї сторони монети зображено малий Державний Герб України, стилізоване зображення книги перекладів Миколи Лукаша, з прізвищами письменників, а також напис "Україна" та логотип Банкнотно-монетного двору.
На іншій стороні монети на зображений портрет Миколі Лукашу, а також вказані його роки життя – з 1919 по 1988.
Нагадаємо, 20 листопада Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети, присвячені "Яворівській забавці".
Як повідомлялося раніше в УНН, Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету художнику Івану Трушу.