Відсьогодні в обігу з'являться монети номіналом у 5 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Починаючи з п’ятниці, 20 грудня, в Україні буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України, передає УНН.
Так, обігова монета номіналом 5 гривень матиме діаметр 22,1 мм та містить зображення Богдана Хмельницького.
Також повідомляється, що у 2020 році в Україні має з’явитись монета номіналом 10 грн, точна дата введення її в обіг наразі не відома.
Крім того, відсьогодні буде уведена в обіг нова банкнота номіналом 50 грн.
Як повідомлялося раніше в УНН, з 17 грудня в Україні в обіг вводиться нова пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена перекладачу та мовознавцю Миколі Лукашу.