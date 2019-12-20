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Відсьогодні в обігу з'являться монети номіналом у 5 гривень

Відсьогодні в обігу з'являться монети номіналом у 5 гривень

Київ • УНН

 • 110908 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Починаючи з п’ятниці, 20 грудня, в Україні буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України, передає УНН.

Так, обігова монета номіналом 5 гривень матиме діаметр 22,1 мм та містить зображення Богдана Хмельницького.

Також повідомляється, що у 2020 році в Україні має з’явитись монета номіналом 10 грн, точна дата введення її в обіг наразі не відома.

Крім того, відсьогодні буде уведена в обіг нова банкнота номіналом 50 грн.

Як повідомлялося раніше в УНН, з 17 грудня в Україні в обіг вводиться нова пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена перекладачу та мовознавцю Миколі Лукашу.

Українські Національні Новини

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