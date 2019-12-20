С сегодняшнего дня в обращении появятся монеты номиналом в 5 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Начиная с пятницы, 20 декабря, в Украине будут введены в обращение монеты номиналом 5 гривен. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины, передает УНН.
Так, оборотная монета номиналом 5 гривен будет диаметром 22,1 мм и содержит изображение Богдана Хмельницкого.
Также сообщается, что в 2020 году в Украине должна появиться монета номиналом 10 грн, точная дата введения ее в обращение пока не известна.
Кроме того, отныне будет введена в обращение новая банкнота номиналом 50 грн.
Как сообщалось ранее в УНН, с 17 декабря в Украине в обращение вводится новая памятная монета номиналом 2 гривны, посвященная переводчику и языковеду Николаю Лукашу.