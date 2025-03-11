Названо найбрудніші міста світу: де опинилися українські населені пункти

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33135 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 53544 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 56891 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 61856 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 73601 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59521 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57988 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124161 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82558 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 229970 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23102 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21905 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 11851 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12549 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 22815 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92567 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124168 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 229975 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406294 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398251 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12594 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21950 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23140 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25768 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76149 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Названо найбрудніші міста світу: де опинилися українські населені пункти

Київ • УНН

 • 32394 перегляди

IQAir опублікувала щорічний звіт про якість повітря у світі. Найбільш забруднені міста знаходяться в Азії, а перше українське місто - Стрий - посіло 234 місце у рейтингу.

Названо найбрудніші міста світу: де опинилися українські населені пункти

Найбільш забруднені міста у світі за даними досліджень 2024 року - в Азії. Щодо українських міст, у загальному списку лідирують міста Західної і Центральної України, передає УНН із посиланням на IQAir.

IQAir, швейцарська компанія, що відстежує якість повітря та має відношення до систем очищення повітря, опублікувала 7-ий щорічний глобальний звіт про якість повітря. 

Дослідженням визначено, що в Азії знаходяться найбільш забруднені міста світу, окрім одного, якщо розглядати перші 20 позицій.

  • 13 найбільш забруднених міст знаходяться в найбільш густонаселеній країні світу - Індії;
    • 4 міста знаходяться в сусідньому Пакистані;
      • по одному - в Китаї та Казахстані.

        Нджамена, столиця Чаду в центральній Африці - єдине місто за межами Азії, яке входить до списку перших 20 міст по забрудненню. 

        Яке місце посідає Україна відповідно до звіту IQAir

        Згідно з поточним рейтингом IQAir, на 234 місці (серед усіх міст світу) знаходиться Стрій - місто у Львівській області, адміністративний центр Стрийського району. Його випереджає низка міста Італії, Греції, Словаччини.

        Якщо розглядати виключно Україну, то відповідно поточних даних дослідження повітря у світі, розташування наступне:

        Найбільш забруднені: Стрій, Чернівці, Борова (Фастівський район, Київська обл.), Проців (село у Вороньківській сільській громаді Бориспільського району Київської області), а також Зазим'я (Броварський р-н Київської області), Малі Дмитровичі (Обухівський р-н, Київської області) та Івано-Франківськ. 

        Що визначив звіт по іншим регіонам у світі

        Дванадцять інших міст у топ-20 знаходяться в Індії.

        Її столиця Нью-Делі вже шостий рік поспіль стала найбільш забрудненою столицею світу з концентрацією PM2,5 91,8. У звіті також перераховано шість міст-супутників – Фарідабад, Лоні, Делі, Гуруграм, Нойда та Велика Нойда, які увійшли до списку.

        Забруднення атмосфери Землі досягло рекордного рівня - вчені29.10.24, 04:33 • 22941 перегляд

        Але загалом Індія – найбільш густонаселена нація у світі з населенням 1,4 мільярда людей – опустилася з третього на п’яте місце порівняно з попереднім роком.

        Також, міста з найгіршим забрудненням у Північній Америці були в Каліфорнії.

        Китай є найбільшим у світі джерелом викидів вуглекислого газу, але останніми роками він провів кампанію проти забруднення повітря, особливо в містах, які сприяли його економічному зростанню.

        Середньорічна національна концентрація PM2,5 зменшилася з 32,5 мікрограмів на кубічний метр до 31, а якість повітря покращилася в таких мегаполісах, як Пекін, Шанхай, Ченду, Гуанчжоу та Шеньчжень, йдеться у звіті.

        Датчики якості повітря в Києві можуть помилково сприймати туман за забруднення - КМДА02.03.25, 10:23 • 42545 переглядiв

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        СуспільствоНовини СвітуТехнології
        Індія
        Китай
        Пакистан
        Казахстан
        Brent
        $65.97
        Bitcoin
        $82,606.80
        S&P 500
        $5,330.87
        Tesla
        $262.04
        Газ TTF
        $33.67
        Золото
        $3,102.02
        Ethereum
        $1,669.39