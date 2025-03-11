Названо найбрудніші міста світу: де опинилися українські населені пункти

Найбільш забруднені міста у світі за даними досліджень 2024 року - в Азії. Щодо українських міст, у загальному списку лідирують міста Західної і Центральної України, передає УНН із посиланням на IQAir.

IQAir, швейцарська компанія, що відстежує якість повітря та має відношення до систем очищення повітря, опублікувала 7-ий щорічний глобальний звіт про якість повітря.

Дослідженням визначено, що в Азії знаходяться найбільш забруднені міста світу, окрім одного, якщо розглядати перші 20 позицій.

13 найбільш забруднених міст знаходяться в найбільш густонаселеній країні світу - Індії;

4 міста знаходяться в сусідньому Пакистані;

по одному - в Китаї та Казахстані.

Нджамена, столиця Чаду в центральній Африці - єдине місто за межами Азії, яке входить до списку перших 20 міст по забрудненню.

Яке місце посідає Україна відповідно до звіту IQAir

Згідно з поточним рейтингом IQAir, на 234 місці (серед усіх міст світу) знаходиться Стрій - місто у Львівській області, адміністративний центр Стрийського району. Його випереджає низка міста Італії, Греції, Словаччини.

Якщо розглядати виключно Україну, то відповідно поточних даних дослідження повітря у світі, розташування наступне:

Найбільш забруднені: Стрій, Чернівці, Борова (Фастівський район, Київська обл.), Проців (село у Вороньківській сільській громаді Бориспільського району Київської області), а також Зазим'я (Броварський р-н Київської області), Малі Дмитровичі (Обухівський р-н, Київської області) та Івано-Франківськ.

Що визначив звіт по іншим регіонам у світі

Дванадцять інших міст у топ-20 знаходяться в Індії.

Її столиця Нью-Делі вже шостий рік поспіль стала найбільш забрудненою столицею світу з концентрацією PM2,5 91,8. У звіті також перераховано шість міст-супутників – Фарідабад, Лоні, Делі, Гуруграм, Нойда та Велика Нойда, які увійшли до списку.

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Але загалом Індія – найбільш густонаселена нація у світі з населенням 1,4 мільярда людей – опустилася з третього на п’яте місце порівняно з попереднім роком.

Також, міста з найгіршим забрудненням у Північній Америці були в Каліфорнії.

Китай є найбільшим у світі джерелом викидів вуглекислого газу, але останніми роками він провів кампанію проти забруднення повітря, особливо в містах, які сприяли його економічному зростанню.

Середньорічна національна концентрація PM2,5 зменшилася з 32,5 мікрограмів на кубічний метр до 31, а якість повітря покращилася в таких мегаполісах, як Пекін, Шанхай, Ченду, Гуанчжоу та Шеньчжень, йдеться у звіті.

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