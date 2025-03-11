Названы самые грязные города мира: где оказались украинские населенные пункты
Киев • УНН
IQAir опубликовала ежегодный отчет о качестве воздуха в мире. Наиболее загрязненные города находятся в Азии, а первый украинский город - Стрый - занял 234 место в рейтинге.
Наиболее загрязненные города в мире по данным исследований 2024 года - в Азии. Что касается украинских городов, в общем списке лидируют города Западной и Центральной Украины, передает УНН со ссылкой на IQAir.
IQAir, швейцарская компания, которая отслеживает качество воздуха и имеет отношение к системам очистки воздуха, опубликовала 7-й ежегодный глобальный отчет о качестве воздуха.
Исследованием определено, что в Азии находятся наиболее загрязненные города мира, кроме одного, если рассматривать первые 20 позиций.є
- 13 наиболее загрязненных городов находятся в наиболее густонаселенной стране мира - Индии;
- 4 города находятся в соседнем Пакистане;
- по одному - в Китае и Казахстане.
Нджамена, столица Чада в центральной Африке - единственный город за пределами Азии, который входит в список первых 20 городов по загрязнению.
Какое место занимает Украина согласно отчету IQAir
Согласно текущему рейтингу IQAir, на 234 месте (среди всех городов мира) находится Стрый - город во Львовской области, административный центр Стрыйского района. Его опережает ряд городов Италии, Греции, Словакии.
Если рассматривать исключительно Украину, то согласно текущим данным исследования воздуха в мире, расположение следующее:
Наиболее загрязненные: Стрый, Черновцы, Борова (Фастовский район, Киевская обл.), Процев (село в Вороньковской сельской громаде Бориспольского района Киевской области), а также Зазимье (Броварский р-н Киевской области), Малые Дмитровичи (Обуховский р-н, Киевской области) и Ивано-Франковск.
Что определил отчет по другим регионам в мире
Двенадцать других городов в топ-20 находятся в Индии.
Ее столица Нью-Дели уже шестой год подряд стала наиболее загрязненной столицей мира с концентрацией PM2,5 91,8. В отчете также перечислено шесть спутниковых городов – Фаридабад, Лони, Дели, Гуруграм, Нойда и Великая Нойда, которые вошли в список.
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Но в целом Индия – наиболее густонаселенная нация в мире с населением 1,4 миллиарда человек – опустилась с третьего на пятое место по сравнению с предыдущим годом.
Также, города с наихудшим загрязнением в Северной Америке были в Калифорнии.
Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа, но в последние годы он провел кампанию против загрязнения воздуха, особенно в городах, которые способствовали его экономическому росту.
Среднегодовая национальная концентрация PM2,5 уменьшилась с 32,5 микрограммов на кубический метр до 31, а качество воздуха улучшилось в таких мегаполисах, как Пекин, Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, говорится в отчете.
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