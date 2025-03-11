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Названы самые грязные города мира: где оказались украинские населенные пункты

Киев • УНН

 • 32373 просмотра

IQAir опубликовала ежегодный отчет о качестве воздуха в мире. Наиболее загрязненные города находятся в Азии, а первый украинский город - Стрый - занял 234 место в рейтинге.

Названы самые грязные города мира: где оказались украинские населенные пункты

Наиболее загрязненные города в мире по данным исследований 2024 года - в Азии. Что касается украинских городов, в общем списке лидируют города Западной и Центральной Украины, передает УНН со ссылкой на IQAir.

IQAir, швейцарская компания, которая отслеживает качество воздуха и имеет отношение к системам очистки воздуха, опубликовала 7-й ежегодный глобальный отчет о качестве воздуха. 

Исследованием определено, что в Азии находятся наиболее загрязненные города мира, кроме одного, если рассматривать первые 20 позиций.є

  • 13 наиболее загрязненных городов находятся в наиболее густонаселенной стране мира - Индии;
    • 4 города находятся в соседнем Пакистане;
      • по одному - в Китае и Казахстане.

        Нджамена, столица Чада в центральной Африке - единственный город за пределами Азии, который входит в список первых 20 городов по загрязнению. 

        Какое место занимает Украина согласно отчету IQAir

        Согласно текущему рейтингу IQAir, на 234 месте (среди всех городов мира) находится Стрый - город во Львовской области, административный центр Стрыйского района. Его опережает ряд городов Италии, Греции, Словакии.

        Если рассматривать исключительно Украину, то согласно текущим данным исследования воздуха в мире, расположение следующее:

        Наиболее загрязненные: Стрый, Черновцы, Борова (Фастовский район, Киевская обл.), Процев (село в Вороньковской сельской громаде Бориспольского района Киевской области), а также Зазимье (Броварский р-н Киевской области), Малые Дмитровичи (Обуховский р-н, Киевской области) и Ивано-Франковск. 

        Что определил отчет по другим регионам в мире

        Двенадцать других городов в топ-20 находятся в Индии.

        Ее столица Нью-Дели уже шестой год подряд стала наиболее загрязненной столицей мира с концентрацией PM2,5 91,8. В отчете также перечислено шесть спутниковых городов – Фаридабад, Лони, Дели, Гуруграм, Нойда и Великая Нойда, которые вошли в список.

        Загрязнение атмосферы Земли достигло рекордного уровня - ученые29.10.24, 04:33 • 22941 просмотр

        Но в целом Индия – наиболее густонаселенная нация в мире с населением 1,4 миллиарда человек – опустилась с третьего на пятое место по сравнению с предыдущим годом.

        Также, города с наихудшим загрязнением в Северной Америке были в Калифорнии.

        Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа, но в последние годы он провел кампанию против загрязнения воздуха, особенно в городах, которые способствовали его экономическому росту.

        Среднегодовая национальная концентрация PM2,5 уменьшилась с 32,5 микрограммов на кубический метр до 31, а качество воздуха улучшилось в таких мегаполисах, как Пекин, Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, говорится в отчете.

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        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

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