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"Навіть не варто коментувати": у Міноборони Німеччини проігнорували чергові ядерні погрози путіна

"Навіть не варто коментувати": у Міноборони Німеччини проігнорували чергові ядерні погрози путіна

Київ • УНН

 • 14024 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ядерні погрози Путіна не варті уваги. За його словами, це звичний інструмент російської політики, а НАТО дотримуватиметься власного курсу.

У Берліні вважають, що нові погрози президента рф володимира путіна щодо ядерного удару за атаки по росії - не варті уваги. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передає DW, пише УНН.

Деталі

За словами німецького міністра, ядерний шантаж це звичний інструмент російської політики.

Я хочу сказати те, що казав раніше - це (ядерні погрози - ред.) частина інструментів володимира путіна. Моя роль не в тому, щоб стати рупором та поширювати ці погрози. Це навіть не варто коментувати. Завтра (від путіна - ред.) буде ще щось нове...

- заявив Пісторіус. 

Він також пояснив, що не коментувати ці заяви, аби не бути рупором російських погроз. Міністр наголосив, що НАТО попри все дотримуватиметься власної політики. 

Ми дотримуємось власного курсу і робимо, те що вважаємо за потрібне, щоб дати зрозуміти: НАТО стоїть на власних позиціях

- підкреслив німецький посадовець. 

Нагадаємо

російський президент володимир путін заявив, що росія прагне змінити ядерну доктрину. Він попередив, що москва розглядає можливість ядерного удару у відповідь на атаку по рф дронами чи далекобійними ракетами. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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