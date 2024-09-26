"Навіть не варто коментувати": у Міноборони Німеччини проігнорували чергові ядерні погрози путіна
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ядерні погрози Путіна не варті уваги. За його словами, це звичний інструмент російської політики, а НАТО дотримуватиметься власного курсу.
У Берліні вважають, що нові погрози президента рф володимира путіна щодо ядерного удару за атаки по росії - не варті уваги. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передає DW, пише УНН.
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За словами німецького міністра, ядерний шантаж це звичний інструмент російської політики.
Я хочу сказати те, що казав раніше - це (ядерні погрози - ред.) частина інструментів володимира путіна. Моя роль не в тому, щоб стати рупором та поширювати ці погрози. Це навіть не варто коментувати. Завтра (від путіна - ред.) буде ще щось нове...
Він також пояснив, що не коментувати ці заяви, аби не бути рупором російських погроз. Міністр наголосив, що НАТО попри все дотримуватиметься власної політики.
Ми дотримуємось власного курсу і робимо, те що вважаємо за потрібне, щоб дати зрозуміти: НАТО стоїть на власних позиціях
Нагадаємо
російський президент володимир путін заявив, що росія прагне змінити ядерну доктрину. Він попередив, що москва розглядає можливість ядерного удару у відповідь на атаку по рф дронами чи далекобійними ракетами.