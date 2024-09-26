"Навіть не варто коментувати": у Міноборони Німеччини проігнорували чергові ядерні погрози путіна

У Берліні вважають, що нові погрози президента рф володимира путіна щодо ядерного удару за атаки по росії - не варті уваги. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передає DW, пише УНН.

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За словами німецького міністра, ядерний шантаж це звичний інструмент російської політики.

Я хочу сказати те, що казав раніше - це (ядерні погрози - ред.) частина інструментів володимира путіна. Моя роль не в тому, щоб стати рупором та поширювати ці погрози. Це навіть не варто коментувати. Завтра (від путіна - ред.) буде ще щось нове...