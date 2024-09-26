«Даже не стоит комментировать": в минобороны Германии проигнорировали очередные ядерные угрозы путина

В Берлине считают, что новые угрозы президента рф Владимира Путина относительно ядерного удара за атаки по России - не стоят внимания. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус передает DW, пишет УНН.

Детали

По словам немецкого министра, ядерный шантаж это привычный инструмент российской политики.

Я хочу сказать то, что говорил раньше - это (ядерные угрозы - ред.) часть инструментов Владимира Путина. Моя роль не в том, чтобы стать рупором и распространять эти угрозы. Это даже не стоит комментировать. Завтра (от путина - ред.) будет еще что-то новое... - заявил Писториус.

Он также пояснил, что не комментировать эти заявления, чтобы не быть рупором российских угроз. Министр подчеркнул, что НАТО несмотря на все будет придерживаться собственной политики.

Мы придерживаемся собственного курса и делаем, то что считаем нужным, чтобы дать понять: НАТО стоит на собственных позициях - подчеркнул немецкий чиновник.

Напомним,

российский президент владимир путин заявил, что россия стремится изменить ядерную доктрину. Он предупредил, что москва рассматривает возможность ядерного удара в ответ на атаку по рф дронами или дальнобойными ракетами.