«Даже не стоит комментировать": в минобороны Германии проигнорировали очередные ядерные угрозы путина
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ядерные угрозы Путина не стоят внимания. По его словам, это привычный инструмент российской политики, а НАТО будет придерживаться собственного курса.
В Берлине считают, что новые угрозы президента рф Владимира Путина относительно ядерного удара за атаки по России - не стоят внимания. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус передает DW, пишет УНН.
Детали
По словам немецкого министра, ядерный шантаж это привычный инструмент российской политики.
Я хочу сказать то, что говорил раньше - это (ядерные угрозы - ред.) часть инструментов Владимира Путина. Моя роль не в том, чтобы стать рупором и распространять эти угрозы. Это даже не стоит комментировать. Завтра (от путина - ред.) будет еще что-то новое...
Он также пояснил, что не комментировать эти заявления, чтобы не быть рупором российских угроз. Министр подчеркнул, что НАТО несмотря на все будет придерживаться собственной политики.
Мы придерживаемся собственного курса и делаем, то что считаем нужным, чтобы дать понять: НАТО стоит на собственных позициях
Напомним,
российский президент владимир путин заявил, что россия стремится изменить ядерную доктрину. Он предупредил, что москва рассматривает возможность ядерного удара в ответ на атаку по рф дронами или дальнобойными ракетами.