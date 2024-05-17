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Навіть попри збільшене оподаткування банки заробили 40,5 млрд грн у 2024 році: хто найбільше

Навіть попри збільшене оподаткування банки заробили 40,5 млрд грн у 2024 році: хто найбільше

Київ • УНН

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У першому кварталі 2024 року українські банки отримали чистий прибуток у розмірі 40,5 млрд грн після оподаткування, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року, незважаючи на підвищення ставки податку з 18% до 25%.

У 2024 році українські банки заробили 40,5 млрд гривень, що на 19% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, незважаючи на підвищення оподаткування. Протягом першого кварталу лише 8 з 63 банків показали збитки. Пише УНН з посиланням на Опендатабот.

Деталі

За перший квартал 2024 року українські банки заробили 40,5 млрд грн чистого прибутку після оподаткування. Незважаючи на підвищення податкової ставки з 18% до 25%, прибуток банків виріс на 19% порівняно з тим же періодом попереднього року. В Україні функціонує 63 банки, включно з 6 державними, 14 з іноземним капіталом та 43 приватними.

  • Лише 8 банків зазнали збитків на суму 111 млн грн в поточному році.
  • Топ-10 банків країни заробили 34,22 млрд грн у першому кварталі, що становить 84% від загального прибутку всіх банків.
  • Протягом цього періоду українські банки виплатили 10,34 млрд грн податку на прибуток, що в півтора раза перевищує минулорічні показники. З цієї суми майже половину, а саме 4,84 млрд грн, сплатив Приватбанк. Він також очолив список лідерів, заробивши 13,86 млрд грн у першому кварталі 2024 року, що становить третину від загального прибутку усіх банків. Однак це на 14% менше, ніж він заробив у той же період попереднього року, коли прибуток склав 16,04 млрд грн.

У цілому 60% від загального прибутку всіх банківських установ, або 24,28 млрд грн, припадає на шість державних банків. При цьому лише Перший інвестиційний банк, який нещодавно став державним, зазнав збитків у розмірі 7,6 млн грн за перший квартал.

  • Райффайзен банк продовжує бути лідером серед банків з іноземним капіталом, заробивши у цьому році 2,53 млрд грн, що на 23% більше, ніж у аналогічний період 2023 року.
  • Креді Агріколь банк показав значне зростання, збільшивши свій прибуток у 20 разів порівняно з минулим роком, заробивши 2,02 млрд грн проти 102,9 млн грн у першому кварталі 2023 року, що є найбільшим приростом серед усіх банків України.

Всього іноземні банки заробили 10,2 млрд грн, що становить чверть від загального прибутку всіх банків.

  • Правекс банк зазнав збитків у розмірі 76,7 млн грн за перший квартал.ПУМБ залишається лідером серед банків з приватним капіталом, заробивши 2,13 млрд грн за квартал, що на 38% більше, ніж у тому ж періоді минулого року. Він разом з Універсал банком (Монобанк) заробили половину всього прибутку банків цієї категорії.
  • МТБ банк продемонстрував найвищий ріст прибутку серед приватних банків, збільшивши його в 13 разів порівняно з першим кварталом 2023 року.

Нагадаємо

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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