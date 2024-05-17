Даже несмотря на увеличенное налогообложение банки заработали 40,5 млрд грн в 2024 году: кто больше всех

В 2024 году украинские банки заработали 40,5 млрд гривен, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на повышение налогообложения. В течение первого квартала только 8 из 63 банков показали убытки. Пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

За первый квартал 2024 года украинские банки заработали 40,5 млрд грн чистой прибыли после налогообложения. Несмотря на повышение налоговой ставки с 18% до 25%, прибыль банков выросла на 19% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В Украине функционирует 63 банка, включая 6 государственных, 14 с иностранным капиталом и 43 частных.

Только 8 банков понесли убытки на сумму 111 млн грн в текущем году.

Топ-10 банков страны заработали 34,22 млрд грн в первом квартале, что составляет 84% от общей прибыли всех банков.



В течение этого периода украинские банки выплатили 10,34 млрд грн налога на прибыль, что в полтора раза превышает прошлогодние показатели. Из этой суммы почти половину, а именно 4,84 млрд грн, уплатил Приватбанк. Он также возглавил список лидеров, заработав 13,86 млрд грн в первом квартале 2024 года, что составляет треть от общей прибыли всех банков. Однако это на 14% меньше, чем он заработал в тот же период предыдущего года, когда прибыль составила 16,04 млрд грн.



В целом 60% от общей прибыли всех банковских учреждений, или 24,28 млрд грн, приходится на шесть государственных банков. При этом только Первый инвестиционный банк, который недавно стал государственным, понес убытки в размере 7,6 млн грн за первый квартал.

Райффайзен банк продолжает быть лидером среди банков с иностранным капиталом, заработав в этом году 2,53 млрд грн, что на 23% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Креди Агриколь банк показал значительный рост, увеличив свою прибыль в 20 раз по сравнению с прошлым годом, заработав 2,02 млрд грн против 102,9 млн грн в первом квартале 2023 года, что является наибольшим приростом среди всех банков Украины.



Всего иностранные банки заработали 10,2 млрд грн, что составляет четверть от общей прибыли всех банков.

Правэкс банк понес убытки в размере 76,7 млн грн за первый квартал.ПУМБ остается лидером среди банков с частным капиталом, заработав 2,13 млрд грн за квартал, что на 38% больше, чем в том же периоде прошлого года. Он вместе с Универсал банком (Монобанк) заработали половину всей прибыли банков этой категории.

МТБ банк продемонстрировал самый высокий рост прибыли среди частных банков, увеличив его в 13 раз по сравнению с первым кварталом 2023 года.



Напомним,

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