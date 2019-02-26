Нацгвардія Венесуели відкрила вогонь на кордоні з Колумбією

За її даними, стрілянина велася в напрямку Колумбії. Поліцейські цієї країни, що знаходяться на своїй території, привели зброю в бойову готовність, але не стріляли. Відомостей про постраждалих серед колумбійських силовиків оприлюднено не було. Протестуючі на кордоні двох країн вимагають від влади Венесуели дозволити ввезення в країну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, венесуельська опозиція 23 лютого спробувала доставити в республіку гуманітарну допомогу через закриті за рішенням Каракаса кордону з Колумбією і Бразилією. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі, кілька вантажівок були спалені.

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В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії. За різними даними, загинули від чотирьох до понад 25 осіб. У той же час, згідно з підрахунками опозиції, з 23 лютого в Колумбію перебігли близько 160 силовиків, які не побажали підкорятися наказам Мадуро.

Як повідомляв УНН, Віце-президент США Майкл Пенс в понеділок, 25 лютого, в Боготі оголосить про “конкретні кроки” і “чітко визначені заходи” у зв’язку з ситуацією навколо доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.

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