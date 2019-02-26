Нацгвардія Венесуели відкрила вогонь на кордоні з Колумбією

ukru
12:58 • 101163 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 224463 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 222445 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 209848 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 226742 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 204069 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 180461 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 340029 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 163295 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 290994 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
46 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 186062 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 187150 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 171308 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 159081 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 112118 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 258172 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 340029 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 290994 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 265117 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 224952 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 116488 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 114637 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 117663 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 112411 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 118991 перегляди
Актуальне
Нацгвардія Венесуели відкрила вогонь на кордоні з Колумбією

Нацгвардія Венесуели відкрила вогонь на кордоні з Колумбією

Київ • УНН

 • 8253 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Бійці Національної гвардії Венесуели в понеділок відкрили вогонь на мосту імені Симона Болівара на кордоні з Колумбією для розгону учасників акцій протесту. Про це повідомила на своєму сайті газета El Nacional, передає УНН.

За її даними, стрілянина велася в напрямку Колумбії. Поліцейські цієї країни, що знаходяться на своїй території, привели зброю в бойову готовність, але не стріляли. Відомостей про постраждалих серед колумбійських силовиків оприлюднено не було. Протестуючі на кордоні двох країн вимагають від влади Венесуели дозволити ввезення в країну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, венесуельська опозиція 23 лютого спробувала доставити в республіку гуманітарну допомогу через закриті за рішенням Каракаса кордону з Колумбією і Бразилією. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі, кілька вантажівок були спалені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанія відмовилася підтримувати військове втручання у Венесуелу

В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії. За різними даними, загинули від чотирьох до понад 25 осіб. У той же час, згідно з підрахунками опозиції, з 23 лютого в Колумбію перебігли близько 160 силовиків, які не побажали підкорятися наказам Мадуро.

Як повідомляв УНН, Віце-президент США Майкл Пенс в понеділок, 25 лютого, в Боготі оголосить про “конкретні кроки” і “чітко визначені заходи” у зв’язку з ситуацією навколо доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Військові Колумбії розгортають сили біля мосту на кордоні з Венесуелою

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32