Наставник іспанського клубу став найбільш високооплачуваним тренером Європи

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Найбільш високооплачуваним футбольним тренером серед топ-5 європейських чемпіонатів визнано наставника мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне, передає УНН з посиланням на "L'Equipe".

Французьке видання стверджує, що аргентинський фахівець має зарплату на рівні 3,3 млн. євро в місяць без вирахування податків — перший щабель рейтингу.

В Англійській Прем’єр-лізі за даним показником лідирує Хосеп Гвардіола з “Манчестер Сіті”, який отримує по 1,9 млн. євро. Дана цифра дозволяє іспанцю займати другий рядок у даній гонці.

Лідером італійської Серії А, а також володарем третьої сходинки є Массіміліано Аллегрі з “Ювентуса” — по 1,14 млн. євро.

Відзначимо, що у німецькому чемпіонаті рівних немає наставнику “Баварії” Ніко Ковачу. Оклад хорвата становить 580 тис. євро на місяць. Натомість Томас Тухель із “ПСЖ” заробляє по 420 тис. євро.

Нагадаємо, що Сімеоне став одним із лідерів кращих тренерів світу.

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