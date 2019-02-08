Наставник испанского клуба стал самым высокооплачиваемым тренером Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Самым высокооплачиваемым футбольным тренером среди топ-5 европейских чемпионатов признан наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, передает УНН со ссылкой на "L'Equipe".
Французское издание утверждает, что аргентинский специалист имеет зарплату на уровне 3,3 млн евро в месяц без вычета налогов - первая ступень рейтинга.
В Английской Премьер-лиге по данному показателю лидирует Хосеп Гвардиола с "Манчестер Сити", который получает по 1,9 млн. евро. Данная цифра позволяет испанцу занимать вторую строчку в данной гонке.
Лидером итальянской Серии А, а также обладателем третьей ступени является Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" - по 1,14 млн. евро.
Отметим, что в немецком чемпионате равных нет наставнику "Баварии" Ковач. Оклад хорвата составляет 580 тыс. евро в месяц. Зато Тухель с "ПСЖ" зарабатывает по 420 тыс. евро.
Напомним, что Симеоне стал одним из лидеров лучших тренеров мира.