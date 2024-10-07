Наслідки атаки рф на Київ: пошкоджені автівки, дах житлового будинку та покрівля супермаркету
Київ • УНН
Уламки ракет впали в трьох районах Києва, пошкодивши автомобілі, дах будинку та супермаркет. За даними КМВА, внаслідок атаки рф на столицю постраждалих не зафіксовано.
Станом на 11:25 понеділка внаслідок ракетного удару по столиці уламки впали Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському районах, пошкоджені три автомобіля, дах житлового будинку та покрівля супермаркету. Обійшлося без постраждалих, повідомили у КМВА, передає УНН.
Внаслідок ракетного удару по столиці зафіксовані падіння уламків в трьох районах Києва: Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському. Пошкоджень зазнали: три автомобіля, дах житлового будинку, покрівля супермаркету
Зазначається, що решта уламків впали на відкритій місцевості без наслідків.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо
Вранці російські війська завдали ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО, попередньо, знищила всі повітряні цілі.