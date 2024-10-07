Последствия атаки рф на Киев: повреждены машины, крыша жилого дома и кровля супермаркета

По состоянию на 11:25 понедельника в результате ракетного удара по столице обломки упали Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах, повреждены три автомобиля, крыша жилого дома и кровля супермаркета. Обошлось без пострадавших, сообщили в КГВА, передает УНН.

Вследствие ракетного удара по столице зафиксированы падения обломков в трех районах Киева: Соломенском, Шевченковском и Голосеевском. Повреждения получили: три автомобиля, крыша жилого дома, кровля супермаркета - говорится в сообщении КГВА.

Отмечается, что остальные обломки упали на открытой местности без последствий.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним

Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели.