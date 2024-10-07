Последствия атаки рф на Киев: повреждены машины, крыша жилого дома и кровля супермаркета
Киев • УНН
Обломки ракет упали в трех районах Киева, повредив автомобили, крышу дома и супермаркет. По данным КГВА, в результате атаки рф на столицу пострадавших не зафиксировано.
По состоянию на 11:25 понедельника в результате ракетного удара по столице обломки упали Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах, повреждены три автомобиля, крыша жилого дома и кровля супермаркета. Обошлось без пострадавших, сообщили в КГВА, передает УНН.
Вследствие ракетного удара по столице зафиксированы падения обломков в трех районах Киева: Соломенском, Шевченковском и Голосеевском. Повреждения получили: три автомобиля, крыша жилого дома, кровля супермаркета
Отмечается, что остальные обломки упали на открытой местности без последствий.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним
Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели.